Μεταξά: «Όταν χώρισα και έπεσαν όλοι να με φάνε, σκέφτηκα ότι αφού με κράζουν, θα κάνω αυτό που θέλω»

Η Κόνι Μεταξά μέσα από ένα βίντεο της αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση και τα σχόλια που δέχτηκε τότε.

«Όταν χώρισα και πέσαν όλοι να με φάνε αποφάσισα ότι να μην με νοιάζει. Σκέφτηκα αφοί όλοι με κράζουν ας κάνω αυτό που θέλω. Πάντα το ψιλοέκανα αυτό. Σκέφτηκα ότι απλά θα λέω τα τραγούδια που θέλω με τον τρόπο που θέλω. Και ανάμεσα θα κάνω αυτές τις βλακείες που κάνω τύπου stand up για να γελάει ο κόσμος. Η απάντηση λοιπόν στο τι κάνει η Konnie Μεταξά όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς λογικά το λέω. Αν έρθετε στο live θα το καταλάβετε. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Αρχικά γιατί αισθάνομαι ότι δεν ξέρετε και δεύτερον γιατί θέλω να έρθετε να με δείτε από κοντά», είπε χαρακτηριστικά.

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