H Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στο νοσοκομείο όπου έδωσε τη μάχη με τον καρκίνο

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Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά επίσκεψη πραγματοποίησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον στο νοσοκομείο Royal Marsden, τον χώρο όπου η ίδια υποβλήθηκε σε θεραπεία μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Η επιστροφή της στο νοσοκομείο είχε έναν ισχυρό συμβολισμό: αυτή τη φορά η Κέιτ δεν βρέθηκε εκεί ως ασθενής, αλλά ως υποστηρίκτρια ανθρώπων που συνεχίζουν τη δική τους δύσκολη διαδρομή απέναντι στην ασθένεια.

Η πριγκίπισσα συναντήθηκε με γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζομένους αλλά και ασθενείς που συμμετέχουν σε προγράμματα ολιστικής φροντίδας ή βρίσκονται αυτή την περίοδο σε θεραπεία.

Η προσωπική της σχέση με το Royal Marsden

Η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2024 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, χωρίς να αποκαλύψει τη μορφή της νόσου. Μετά από μήνες προληπτικής χημειοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση.

Από τότε έχει επιστρέψει σταδιακά στις δημόσιες εμφανίσεις της, επιλέγοντας συχνά να μιλά για την εμπειρία της και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Κέιτ αναφέρθηκε στη φροντίδα που έλαβε από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία όχι μόνο της ιατρικής αντιμετώπισης, αλλά και της ψυχολογικής και συνολικής υποστήριξης.

«Αυτός ήταν ο δικός μου μικρός τρόπος να μπορέσω να ανταποδώσω και να σας πω ευχαριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πριγκίπισσα μίλησε για την «απίστευτη φροντίδα» που έλαβε και τόνισε πως η υποστήριξη γύρω από έναν ασθενή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της θεραπείας.

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