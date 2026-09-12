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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 39χρονη κατέρρευσε και "έσβησε" μπροστά στους συγγενείς της

Κοπέλα (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 14:23 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό τέλος είχε μία 39χρονη γυναίκας στα Χανιά, η οποία κατέρρευσε ξαφνικά το πρωί της Παρασκευής (11/10) μέσα στο σπίτι της, παρουσία συγγενικών της προσώπων.

Οι οικείοι της ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, όμως όταν έφτασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, η γυναίκα είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή άλλο μη παθολογικό αίτιο.

Ωστόσο, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις αιφνίδιων θανάτων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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