Κρήτη: 39χρονη κατέρρευσε και "έσβησε" μπροστά στους συγγενείς της

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Τραγικό τέλος είχε μία 39χρονη γυναίκας στα Χανιά, η οποία κατέρρευσε ξαφνικά το πρωί της Παρασκευής (11/10) μέσα στο σπίτι της, παρουσία συγγενικών της προσώπων.

Οι οικείοι της ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, όμως όταν έφτασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, η γυναίκα είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή άλλο μη παθολογικό αίτιο.

Ωστόσο, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις αιφνίδιων θανάτων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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