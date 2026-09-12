Κρήτη: Έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό την ώρα που έτρωγε

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα Σφακιά, όταν μια 61χρονη γυναίκα υπέστη πνιγμό την ώρα που έτρωγε.

Στο σπίτι της έσπευσαν ασθενοφόρο και γιατρός του Κέντρου Υγείας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με τις πρώτες ενδείξεις να αποδίδουν τον θάνατο σε πνιγμό από κατάποση τροφής.

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