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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό την ώρα που έτρωγε

νεκρή
clock 10:21 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα Σφακιά, όταν μια 61χρονη γυναίκα υπέστη πνιγμό την ώρα που έτρωγε.

Στο σπίτι της έσπευσαν ασθενοφόρο και γιατρός του Κέντρου Υγείας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με τις πρώτες ενδείξεις να αποδίδουν τον θάνατο σε πνιγμό από κατάποση τροφής.

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