Κρήτη: Έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό την ώρα που έτρωγε

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα Σφακιά, όταν μια 61χρονη γυναίκα υπέστη πνιγμό την ώρα που έτρωγε.
Στο σπίτι της έσπευσαν ασθενοφόρο και γιατρός του Κέντρου Υγείας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με τις πρώτες ενδείξεις να αποδίδουν τον θάνατο σε πνιγμό από κατάποση τροφής.
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