Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τρεις κρητικές μάχες σήμερα για την πρόκριση - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Εργοτέλης-Χανιά

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αυλαία για τις κρητικές ομάδες στην 1η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας 2026-27.



Το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα είναι αυτό ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά, το οποίο θα διεξαχθεί στις 16:30 στο γήπεδο Αλμυρού.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δύο ιστορικές ομάδες της Κρήτης καλούνται να διεκδικήσουν από νωρίς την παρουσία τους στην επόμενη φάση του θεσμού.

Ο Εργοτέλης θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να ξεκινήσει με το δεξί τις επίσημες υποχρεώσεις του στο Κύπελλο, ενώ τα Χανιά θα επιχειρήσουν να φύγουν με την πρόκριση από το γήπεδο του Αλμυρού. Η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι από αυτές που μπορούν να κριθούν στις λεπτομέρειες.



Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Σταυρουλάκης, με βοηθούς τους Βαρβαντάκη και Φραγκιαδάκη.

Τα παιχνίδια Πλατανιάς – Χερσόνησος και Επισκοπή – Πανακρωτηριακός να συμπληρώνουν το σημερινό πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕ Νεάπολης έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη 2η φάση χωρίς αγώνα, ενώ ο ΑΟ Βραχασίου είναι η μοναδική από τις έξι ομάδες της Κυριακής που δεν προέρχεται από τη Γ’ Εθνική, έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ως Κυπελλούχος Λασιθίου.

Το πλήρες πρόγραμμα των κρητικών αναμετρήσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – 16:30

Εργοτέλης – Χανιά — Γήπεδο Αλμυρού

— Γήπεδο Αλμυρού Πλατανιάς – Χερσόνησος — Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων

— Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων Επισκοπή – Πανακρωτηριακός — Δημοτικό Γήπεδο Επισκοπής «Θ.Ι. Βαρδινογιάννης»

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου – 16:30

ΑΟΑΝ – ΠΟ Ατσαλένιου

Ρεθυμνιακός – Γιούχτας

ΑΟ Τυμπακίου – ΑΟ Βραχασίου

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