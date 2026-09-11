Χατζηγιοβάνης: «Θέλω να πάρω τρόπαια με τον ΟΦΗ» (βίντεο)

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, αυτή τη φορά με τη φανέλα του ΟΦΗ, εξέφρασε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Ο 29χρονος εξτρέμ μίλησε στο κανάλι του ΟΦΗ στο Youtube για την απόφασή του να μετακομίσει στην Κρήτη, τους στόχους που έχει με τη νέα του ομάδα, αλλά και τον ρόλο που έπαιξε στην επιλογή του το αγωνιστικό πλάνο του ΟΦΗ και η παρουσία του Χρήστου Κόντη.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του ΟΦΗ. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες ημέρες και όταν έμαθα το ενδιαφέρον, δεν το σκέφτηκα πολύ. Πήρα αμέσως την απόφασή μου για να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του ΟΦΗ», ανέφερε αρχικά ο Χατζηγιοβάνης.

Ο νέος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τον παράδειγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Ο ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες», σημείωσε.

«Θέλω να πάρω τρόπαια με τον ΟΦΗ»

Ο Χατζηγιοβάνης δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του από τη στιγμή που φόρεσε τα ασπρόμαυρα. Στόχος του, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι να πανηγυρίσει τίτλους με τον ΟΦΗ και να συμβάλει ώστε η ομάδα να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις.

«Θέλω να πάρω τρόπαια με τον ΟΦΗ, όπως έχουν καταφέρει τα παιδιά, και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το ίδιο θέλω να πετύχω κι εγώ μαζί τους. Όταν μια ομάδα κερδίζει τρόπαια, μεγαλώνει. Αυτός είναι ο στόχος μου: να τερματίζει ο ΟΦΗ στις ψηλές θέσεις και να είναι ανταγωνιστικός με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι γνωρίζει ήδη το κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια και θέλει να γίνει άμεσα κομμάτι της οικογένειας του ΟΦΗ.

«Ξέρω πως υπάρχει στον ΟΦΗ μια οικογένεια. Θέλω να γίνω μέλος της και ανυπομονώ να ξεκινήσω και να γνωρίσω και τα υπόλοιπα παιδιά».

Σε προσωπικό επίπεδο, έθεσε ως στόχο να απολαύσει το ποδόσφαιρο και να βοηθήσει την ομάδα με γκολ και ασίστ.

«Γκολ, ασίστ, να παίζω, να ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιέμαι σε κάθε αγώνα και να βελτιώνομαι μέσα από τον προπονητή μου. Ευχαριστώ και τον κύριο Κόντη».

Το αγωνιστικό πλάνο του ΟΦΗ τον κέρδισε

Ο 29χρονος εξτρέμ εξήγησε πως η αγωνιστική φιλοσοφία του ΟΦΗ αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους είπε τόσο γρήγορα το «ναι».

«Όταν έχεις μια πρόταση από τον ΟΦΗ, που για μένα είναι μεγάλη ομάδα, που έχει από πίσω κόσμο για να τη στηρίζει, σίγουρα όταν βλέπεις –γιατί τον παρακολουθώ– το ποδόσφαιρο που παίζει, που είναι ελκυστικό, που έχει καλό προπονητή, που κερδίζει τρόπαια, όλα αυτά με κάνουν να πάρω πιο εύκολα την απόφασή μου.

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