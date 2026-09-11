ΠΑΡ.11 Σεπ 2026 00:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Το «αντίο» του Ατζούν Ιλιτζαλί και η άγνωστη ιστορία από την Κρήτη

μαζωνακης
clock 12:00 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική ανάμνηση από την Κρήτη.

Ο Τούρκος παραγωγός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή.

«Μοιάζει σαν χθες, όταν πριν από 10 χρόνια στην Κρήτη σου ζήτησα για πρώτη φορά να γίνεις coach στο The Voice of Greece. Θα σε θυμάμαι πάντα ακριβώς όπως ήσουν, με τη μοναδική σου ψυχή και τη μεγάλη σου καρδιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», έγραψε χαρακτηριστικά.

μαζωνακης

Διαβάστε επίσης 

Ο πρίγκιπας Χάρι τίναξε ξανά στον αέρα τη συμφιλίωση με τον βασιλιά Κάρολο

Κατσιώνης για Ευρυδίκη: "Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της, του Γιώργου Θεοφάνους"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Μαζωνάκης Κρητη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis