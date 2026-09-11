Μαζωνάκης: Το «αντίο» του Ατζούν Ιλιτζαλί και η άγνωστη ιστορία από την Κρήτη

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Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική ανάμνηση από την Κρήτη.

Ο Τούρκος παραγωγός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή.

«Μοιάζει σαν χθες, όταν πριν από 10 χρόνια στην Κρήτη σου ζήτησα για πρώτη φορά να γίνεις coach στο The Voice of Greece. Θα σε θυμάμαι πάντα ακριβώς όπως ήσουν, με τη μοναδική σου ψυχή και τη μεγάλη σου καρδιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», έγραψε χαρακτηριστικά.

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