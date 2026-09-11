Ηράκλειο: Ζητείται άμεση παρέμβαση για την κατάσταση της οδού Δελλημάρκου

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Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου Νικόλαος Καλομοίρης παρεμβαίνει για την κατάσταση που επικρατεί στην οδό Δελλημάρκου, πλησίον του Μποδοσάκειου.

Με αφορμή τις εικόνες και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, αναδεικνύει ζητήματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και καθαριότητας. Ζητά από τη Δημοτική Αρχή άμεσες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Αναλυτικά η παρέμβασή του

«Η κατάσταση που επικρατεί στην οδό Δελλημάρκου δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως ένα πρόσκαιρο ή μεμονωμένο πρόβλημα. Πρόκειται για μια κατάσταση που έχει παγιωθεί και προσβάλλει καθημερινά την εικόνα της πόλης, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα την ασφαλή διέλευση κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την πραγματικότητα. Λακκούβες, εκσκαφές, αδρανή υλικά, μπάζα, κατεστραμμένα σημεία του οδοστρώματος, πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων με ξύλινες παλέτες, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα συνθέτουν μια εικόνα που δεν αρμόζει σε κεντρικό αστικό χώρο του Ηρακλείου.

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Και το πλέον οξύμωρο είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι άγνωστη στις υπηρεσίες του Δήμου. Και όμως, το πρόβλημα παραμένει.

Πόσο πρέπει να περιμένουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής για τα αυτονόητα;

Πόσο χρόνο χρειάζεται ο Δήμος για να αποκαταστήσει ένα επικίνδυνο σημείο του οδοστρώματος;

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να απομακρυνθούν ογκώδη αντικείμενα και απορρίμματα;

Και κυρίως, ποιος έχει την ευθύνη όταν ένας δημότης ή ένας επισκέπτης τραυματιστεί επειδή αναγκάζεται να διέρχεται από έναν χώρο που παρουσιάζει εμφανείς κινδύνους;

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Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής – είναι θέμα ασφάλειας

Τα σημεία με τις υψομετρικές διαφορές, τα ανοίγματα, τα υλικά που έχουν παραμείνει στο οδόστρωμα και οι πρόχειρες καλύψεις δημιουργούν κινδύνους για τους πεζούς, ηλικιωμένους, άτομα με κινητικές δυσκολίες, γονείς με παιδικά καρότσια, ποδηλάτες κλπ. Παράλληλα, η συσσώρευση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και δημιουργεί μια εικόνα εγκατάλειψης.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πόλη που θέλει να αναδεικνύει το ιστορικό και τουριστικό της κέντρο και την ίδια στιγμή να αφήνουμε δρόμους και δημόσιους χώρους σε αυτή την κατάσταση.

Μετά από την αγανάκτηση των συμπολιτών μας, αυτό που χρειάζεται είναι χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Προτείνω:

1. Άμεση αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών

2. Άμεση αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων

3. Οριστική και όχι πρόχειρη κάλυψη των επικίνδυνων σημείων

4. Άμεση απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων

5. Έλεγχος της κατάστασης των πεζοδρομίων και φωτισμού

6. Έλεγχος των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή

7. Έλεγχος των επανειλημμένων αναφορών από δημότες.

Να υπάρξει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Και μία ουσιαστική παρατήρηση

Η λύση δεν είναι να «μπαλώνουμε» κάθε φορά ένα σημείο και μετά από λίγους μήνες να επιστρέφουμε στο ίδιο πρόβλημα. Δυστυχώς τέτοια περιστατικά τα αντικρίζουμε και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας όπου θα επανέλθουμε συμπληρωματικά αφενός να επιλυθούν τα προβλήματα των συμπολιτών μας αφετέρου να εμπεδώνεται το αίσθημα ασφάλειας προς όλους. Η εικόνα που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες δεν χρειάζεται άλλη περιγραφή. Για τον λόγο αυτό ζητώ από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία και συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης, ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».

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