Ο Νίκος Βερλέκης για τη σχέση του με την Ειρήνη Παπά

Ο Νίκος Βερλέκης μίλησε στο περιοδικό Hello για τη σχέση του με την Ειρήνη Παπά αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την επαγγελματική του διαδρομή.

«Για κάποια χρόνια, είχα σχεδόν εγκαταλείψει τη δουλειά. Μέσα στην επταετία της σχέσης μας εργάστηκα τρείς ή τέσσερις φορές. Είχα σταματήσει να δουλεύω γιατί ακολουθούσα τον άνθρωπο με τον οποίο ήμουν και ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερες και καλύτερες, αν θέλετε, δουλειές από τις δικές μου εκείνη την εποχή», παραδέχτηκε.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήταν δύσκολο. Γνώρισα έναν άνθρωπο, μου άρεσε και αρχίσαμε να συναντιόμαστε. Κάποια στιγμή, αποφασίσαμε να είμαστε μαζί. Δεν με ενδιέφερε ούτε να κοιτάξω την ταυτότητά της για να δω πόσων χρόνων ήταν, ούτε να ασχοληθώ με το τι δουλειές είχε κάνει και το αν ήταν ανώτερη ή κατώτερη από εμένα. Τίποτα από όλα αυτά. Όταν σου αρέσει ένας άνθρωπος, δεν τον ψάχνεις. Τον ψάχνεις αργότερα στη διαδρομή», συμπλήρωσε.

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