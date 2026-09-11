Κρήτη: Έγινε το "νησί των ανέμων" το καλοκαίρι του 2026 - Που φύσηξε περισσότερο (πίνακας)

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Ένα καλοκαίρι με πολύ αυξημένο αριθμό ημερών με ισχυρούς άνεμους στη Νότια Κρήτη ήταν το καλοκαίρι του 2026, όπως αναφέρει ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος

Ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της ημέρας τέθηκε το όριο των 50 km/h ως μέγιστη ριπή ανέμου στο σταθμό του Ε.Α.Α / meteo.gr στον Πλακιά (Νότιο Ρέθυμνο).

Στο σύνολο των 92 ημερών της χρονικής περιόδου 1ης Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, τα 13 τελευταία έτη ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα νότια τμήματα της Κρήτη κυμαίνεται από 33 ημέρες (το 2014), έως 67 ημέρες (το 2022).

Ο συνολικός αριθμός των 64 ημερών μέσα στο τρίμηνο του φετινού καλοκαιριού κατατάσσει το 2026 στην 2η θέση (στα 13 έτη) σε αριθμό ημερών με ισχυρούς ανέμους. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τις ημέρες με ισχυρούς βόρειους ανέμου στη Νότια Κρήτη το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου των ετών 2013-2026.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη ριπή του ανέμου που καταγράφηκε φέτος στον Πλακιά (114 km/h στις 30/07/2026), αποτελεί τη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί στο σταθμό από την αρχή λειτουργίας του (2013).

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι στα δύο πιο «ανεμώδη» καλοκαίρια στη Νότια Κρήτη (2022 και 2026) σημειώθηκαν μεγάλες δασικές πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο.

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