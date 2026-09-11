Θλίψη στη Σητεία για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη: Το συγκινητικό "αντίο" του Δήμου

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Ανείπωτη θλίψη και βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο αγαπητός καλλιτέχνης, αν και συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες πίστες και την πανελλήνια επιτυχία, κρατούσε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του για τον τόπο καταγωγής του, τη Σητεία.

Με αφορμή την ξαφνική απώλεια, ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, εξέδωσε επίσημη συλλυπητήρια ανακοίνωση, αποτίοντας φόρο τιμής στον εξαίρετο καλλιτέχνη και άνθρωπο.

Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος τονίζει τον ισχυρό δεσμό που διατηρούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις ρίζες του, σημειώνοντας ότι η Σητεία ήταν πάντα στην καρδιά και στη σκέψη του.

«Ο Δήμος Σητείας και όλοι οι Σητειακοί θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη, έχοντας ο καθένας μια όμορφη ανάμνηση από τον Γιώργο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει με τη διατύπωση των πιο θερμών και ειλικρινών συλλυπητηρίων προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Ανείπωτη θλίψη και βαθιά οδύνη προκάλεσε σε όλους η αναγγελία του θανάτου του αγαπητού συντοπίτη μας, εξαίρετου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη, που ο τόπος καταγωγής του, η Σητεία, ήταν πάντα στην καρδιά και στη σκέψη του.



Ο Δήμος Σητείας και όλοι οι Σητειακοί θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη έχοντας ο καθένας μια όμορφη ανάμνηση από τον Γιώργο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητήριά μας στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

Ο Δήμαρχος Σητείας - Γιώργος Ζερβάκης

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