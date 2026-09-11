Έμεινε χωρίς μαθητές η Γαύδος – Δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στο σχολείο

Χωρίς μαθητές θα ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά στη Γαύδο, με το Δημοτικό Σχολείο του νησιού να μην ανοίγει προσωρινά, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.

Ο λόγος δεν είναι κάποια απόφαση για κατάργηση της σχολικής μονάδας, αλλά η απουσία παιδιών που να μπορούν να φοιτήσουν σε αυτή. Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στο Νηπιαγωγείο της Γαύδου, καθώς αυτή την περίοδο δεν υπάρχει στο νησί παιδί αντίστοιχης ηλικίας.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, στο νησί υπάρχουν δύο μόνιμοι ανήλικοι κάτοικοι, όμως είναι ακόμη σε ηλικία μικρότερη από αυτή που απαιτείται για την έναρξη της σχολικής τους φοίτησης.

Η αναστολή, πάντως, δεν σημαίνει ότι το σχολείο παύει οριστικά να λειτουργεί, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ.

Αν κατά τη διάρκεια της χρονιάς μετακομίσει στη Γαύδο οικογένεια με παιδί που βρίσκεται σε ηλικία Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού, η εκπαιδευτική δομή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά και να υποδεχθεί μαθητές.

Η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε πέρυσι στο νησί τοποθετήθηκε φέτος σε σχολείο της Κρήτης, καθώς δεν υπήρχε πλέον μαθητικός πληθυσμός που να δικαιολογεί την παραμονή της στη Γαύδο.

Το νησί διαθέτει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, ενώ το 2024 είχε λειτουργήσει και τάξη Γυμνασίου, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί ενεργή η εκπαιδευτική παρουσία στη νοτιότερη άκρη της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - Σχολεία: «Η δημόσια εκπαίδευση στενάζει» – Καμπανάκι για υποδομές, ελλείψεις και αυξημένο κόστος

Εκκλησία Κρήτης: "Δοκιμάζονται" οι διοικητικές ισορροπίες με το Φανάρι - Στο επίκεντρο οι Σταυροπηγιακές Μονές