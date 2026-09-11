ΟΦΗ: Και επίσημα στα «ασπρόμαυρα» ο Χατζηγιοβάνης

Ακόμα μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ, καθώς η κρητική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνοια Λευκωσίας.

Ο 29χρονος διεθνής επιθετικός αποτελεί πλέον και με τη βούλα ποδοσφαιριστή των Κυπελλούχων Ελλάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο με τον ΟΦΗ έως το καλοκαίρι του 2027. Η μεταγραφή έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας, ενώ δεν αποκλείεται ο Χατζηγιοβάνης να συμπεριληφθεί στην αποστολή του ΟΦΗ για τον Σαββατιατικο αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς είναι έτοιμος αγωνιστικά.

Ο Χατζηγιοβάνης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2022. Με τη φανέλα των «πράσινων» κατέγραψε συνολικά 167 συμμετοχές και 17 γκολ, έχοντας μεταξύ άλλων τέσσερις παρουσίες στο UEFA Europa League.

Στη συνέχεια ο Έλληνας άσος μετακόμισε στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε αρχικά με την Ανκαραγκουτσού. Εκεί πραγματοποίησε 71 συμμετοχές και πέτυχε επτά γκολ, ενώ ακολούθησε η Εγιούπσπορ, με την οποία κατέγραψε έξι συμμετοχές. Ακολούθως παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Αστέρα AKTOR, όπου αγωνίστηκε σε 12 παιχνίδια και σημείωσε δύο τέρματα.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Ομόνοια Λευκωσίας. Με την κυπριακή ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κύπρου τη σεζόν 2025-26, έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μάλιστα, ο Χατζηγιοβάνης είχε ενεργό ρόλο και στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, καθώς πρόλαβε να αγωνιστεί σε έξι επίσημες αναμετρήσεις της Ομόνοιας σε προκριματικά Champions League και Europa League, στο πρωτάθλημα, αλλά και στο Super Cup.

Ο νέος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ διαθέτει και σημαντική εμπειρία με το εθνόσημο, έχοντας 15 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών, ενώ έχει φορέσει 12 φορές τη φανέλα της Εθνικής Κ21.

Με την απόκτηση του Χατζηγιοβάνη, ο ΟΦΗ προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, διεθνή εμπειρία και σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα του.

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