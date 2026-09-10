ΟΦΗ: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι τη 16η αγωνιστική της Super League

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του ΟΦΗ από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική της Super League, με τους Κυπελλούχους και Υπερπρωταθλητές Ελλάδας να έχουν μπροστά τους ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και τις ώρες των επόμενων 11 αγωνιστικών, με τον ΟΦΗ να επιστρέφει στην έδρα του την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, όταν και θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης στις 19:00.

Στη συνέχεια ακολουθούν σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, αλλά και μεγάλα παιχνίδια στο Ηράκλειο. Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, ενώ ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει δύο φορές την Καλαμάτα, καθώς και τον Λεβαδειακό, τον Ηρακλή και την Κηφισιά.

Το πρόγραμμα μέχρι και τη 16η αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:

5η αγωνιστική – Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 19:00: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 6η αγωνιστική – Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 19:30: ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 7η αγωνιστική – Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Καλαμάτα – ΟΦΗ

Καλαμάτα – ΟΦΗ 8η αγωνιστική – Κυριακή 25 Οκτωβρίου: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 9η αγωνιστική – Κυριακή 1 Νοεμβρίου, 18:00: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 10η αγωνιστική – Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 19:00: ΟΦΗ – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Ατρόμητος 11η αγωνιστική – Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 19:00: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 12η αγωνιστική – Κυριακή 29 Νοεμβρίου, 17:30: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 13η αγωνιστική – Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, 20:00: ΟΦΗ – Ηρακλής

ΟΦΗ – Ηρακλής 14η αγωνιστική – Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, 19:00: Κηφισιά – ΟΦΗ

Κηφισιά – ΟΦΗ 15η αγωνιστική – Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: ΟΦΗ – Καλαμάτα

ΟΦΗ – Καλαμάτα 16η αγωνιστική – Σάββατο 9 Ιανουαρίου, 17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της Super League

5η αγωνιστική

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά



19:30 Άρης – Ηρακλής



Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός



18:00 Βόλος – ΑΕΚ



19:00 ΟΦΗ – Αστέρας ΑΚΤΟR



19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός



21:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ



6η αγωνιστική



Σάββατο 10 Οκτωβρίου 19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ



19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος



Κυριακή 11 Οκτωβρίου 17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός



17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός



19:00 Άρης – Βόλος



21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός



Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα



7η αγωνιστική



Σάββατο 17 Οκτωβρίου 17:00 Λεβαδειακός – Βόλος



19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ



Κυριακή 18 Οκτωβρίου 16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ



17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός



19:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR



20:00 Κηφισιά – Άρης



21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής



8η αγωνιστική



Σάββατο 24 Οκτωβρίου 19:00 Ηρακλής – Κηφισιά



19:30 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός



20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός



Κυριακή 25 Οκτωβρίου 16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα



18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός



19:30 Άρης – Ατρόμητος



20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ



9η αγωνιστική



Σάββατο 31 Οκτωβρίου 19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός



Κυριακή 1 Νοεμβρίου 17:00 Λεβαδειακός – Άρης



18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ



19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR



21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ



Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 18:00 Ατρόμητος – Βόλος



19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής



10η αγωνιστική



Σάββατο 7 Νοεμβρίου 17:00 Βόλος – Κηφισιά



19:30 Άρης – Παναιτωλικός



Κυριακή 8 Νοεμβρίου 17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός



17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα



19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος



20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός



21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ



11η αγωνιστική



Σάββατο 21 Νοεμβρίου 19:30 Καλαμάτα – ΑΕΚ



Κυριακή 22 Νοεμβρίου 16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος



17:00 Παναιτωλικός – Βόλος



19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής



19:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ



19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά



Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 17:00 Αστέρας AKTOR – Άρης



12η αγωνιστική



Σάββατο 28 Νοεμβρίου 17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR



20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα



21:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός



Κυριακή 29 Νοεμβρίου 17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός



17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός



19:00 Άρης – Ολυμπιακός



21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ



13η αγωνιστική



Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 20:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ



Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός



16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά



19:00 Παναθηναϊκός – Άρης



19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος



20:00 ΟΦΗ – Ηρακλής



Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 19:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος



14η αγωνιστική



Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 17:00 Καλαμάτα – Παναιτωλικός



19:30 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR



21:00 Ηρακλής – Άρης



Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 17:00 Ατρόμητος – Ολυμπιακός



19:00 ΑΕΚ – Βόλος



19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός



Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 19:00 Κηφισιά – ΟΦΗ



15η αγωνιστική



Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 17:00 Βόλος – Λεβαδειακός



19:30 Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ



20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος



Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός



19:00 Παναθηναϊκός – Ηρακλής



19:30 Άρης – ΑΕΚ



19:30 ΟΦΗ – Καλαμάτα



16η αγωνιστική



Σάββατο 9 Ιανουαρίου 17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ



19:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος



19:30 Καλαμάτα – Ολυμπιακός



20:00 Ηρακλής – Βόλος



Κυριακή 10 Ιανουαρίου 17:00 Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός



19:30 Άρης – ΠΑΟΚ



19:30 Παναιτωλικός – Κηφισιά

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