Περιοδεία κλιμακείου του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη στο ΚΥ Νεάπολης και το Κέντρο ΑμΕΑ Αγ. Νικολάου

Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτή του ΚΚΕ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη στο Διαλυνάκειο Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νεάπολης και στο Κέντρο ΑΜΕΑ (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων) στον Αγιο Νικόλαο. Στο κλιμάκιο συμμετείχε μεταξύ άλλων, ο Γ. Φιλιππάκης, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αγίου Νικολάου, ο Γιώργος Μπανάκος, μέλος της ΤΕ Λασιθίου του ΚΚΕ καθώς και ο Γ. Μανουσάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑΝ.

Στο Διαλυνάκειο Νοσοκομείο Νεάπολης το κλιμάκιο συναντήθηκε με μέλη του Σωματείου Εργαζομένων, με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό καθώς και με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κα. Ειρήνη Κουτάντου, ενώ στο Κέντρο ΑΜΕΑ Αγ. Νικολάου με την Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων και εργαζόμενους της δομής. Και στις δύο επισκέψεις το κλιμάκιο περιόδευσε στους χώρους εργασίας και συνομίλησε με επισκέπτες και εργαζόμενους.



Κοινό στοιχείο και στις δύο επισκέψεις αποτέλεσε η κραυγή αγωνίας για την τραγική υποστελέχωση σε νοσηλευτικό, κυρίως, προσωπικό, και η οριακή λειτουργία υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και κουζίνας όπου απασχολούνται ελάχιστοι εργολαβικοί εργαζόμενοι, ενώ συζητήθηκε και το ζήτημα της εργασιακής ομηρίας των επικουρικών εργαζομένων.

Στο Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νεάπολης δόθηκε έμφαση στο πρόβλημα έλλειψης Φαρμακοποιού, Μικροβιολόγου και Ακτινολόγου και επισημάνθηκε ότι τα δύο πρώτα τμήματα καλύπτονται αυτή τη στιγμή από προσωπικό ΔΕ βοηθών Φαρμακείου και Παρασκευαστών αντίστοιχα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο Κέντρο Αποκατάστασης για το οποίο έχει παραχωρηθεί οικόπεδο από το Σωματείο «Φίλοι του Παιδιού», αλλά δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Διοικήτρια, η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει 20 εκ. ευρώ για τον σκοπό αυτό αλλά οι καθυστερήσεις για το έργο (μελέτη, πολεοδομικές άδειες, κ.ο.κ.) είναι μακροχρόνιες. Η λειτουργία του Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Νεάπολης είναι άρρηκτα δεμένη με το Κέντρο Αποκατάστασης κάτι φυσικά που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας στην πόλη σε περίπτωση που δεν αρχίσει η κατασκευή του άμεσα.

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Στο Κέντρο ΑμΕΑ Αγ. Νικολάου ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, στα προβλήματα καθαριότητας, ασφάλειας και κουζίνας, όπου πάλι απασχολούνται ελάχιστοι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Όπως επισημάνθηκε από την εκπρόσωπο του Σωματείου αλλά και από άλλους εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή η πρωινή βάρδια καλύπτεται από δύο φροντιστές που εξυπηρετούν 77 ασθενείς, δηλαδή 38 άτομα ο κάθε ένας στον κάθε όροφο. Η δε απογευματινή και βραδινή βάρδια βγαίνει μόνο με έναν νοσηλευτή. Ιδιαίτερο πρόβλημα επίσης εντοπίζεται με το γεγονός ότι στέλνονται στην συγκεκριμένη δομή ψυχιατρικά περιστατικά από όλη την Ελλάδα, την στιγμή που η δομή δεν έχει αντίστοιχες υποδομές υποστήριξης τέτοιων περιστατικών αλλά ούτε ψυχίατρο.

Ο Μανώλης Συντυχάκης και στις δύο περιοδείες απευθυνόμενος στους εργαζόμενους τόνισε ότι «(...) χρειάζεται να ανέβει ο πήχης των απαιτήσεων με την έννοια ότι εάν δεν παλέψουμε και δεν διεκδικήσουμε αυτά που τόση ώρα κουβεντιάζουμε, δεν πρόκειται να μας τα χαρίσει κανένας. Πρέπει να υπάρχει συνδικαλιστική και πολιτική αναβάθμιση της δικής σας προσπάθειας, να γίνει ο κόσμος κοινωνός των προβλημάτων που έχετε, επικοινωνώντας τα προβλήματά σας σε όλη την τοπική κοινωνία, σε συνεργασία με άλλα σωματεία εργαζομένων της περιοχής.»



Ανέφερε ότι η τραγική κατάσταση του δημόσιου συστήματος Υγείας επιδεινώνεται γιατί στόχος της κυβέρνησης είναι η εμπορευματοποίηση της Υγείας με τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, ενώ στα σχέδιά της είναι και η κατάργηση νοσοκομείων και κλινικών, προς όφελος των μεγαλοκλινικαρχών και του ιδιωτικού τομέα. Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας Υγείας και των νοσοκομείων, οι εξαθλιωμένοι μισθολογικά υγειονομικοί και οι τραγικές συνθήκες εργασίας με τις “άγονες” προκηρύξεις οδηγούν σε ανακύκλωση των ήδη εργαζομένων και σε νέα κύματα παραιτήσεων και κάλεσε τους εργαζόμενους να διαμορφώσουν με βάση την πείρα τους κριτήριο ψήφου μπροστά στις επερχόμενες εκλογές απορρίπτοντας τα κόμματα εκείνα που συμφωνούν με την πολιτική παράδοσης της υγείας στους ιδιώτες για να αυγατίσουν τα κέρδη τους στην πλάτη του λαού και να ενισχύσουν το ΚΚΕ που διαθέτει όλες του τις δυνάμεις ώστε να ενισχυθεί η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, μαχητική οργάνωση της λαϊκής πλειοψηφίας που μπορεί να βάλει φρένο στην αντιλαϊκή πολιτική Κυβέρνησης-ΕΕ.

Ο κομμουνιστής βουλευτής αναφερόμενος στις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, εστίασε στο γεγονός ότι καμία από αυτές δεν βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων. «Είναι σαν τον Χότζα που σου παίρνει 20 και σου δίνει 2, και σου λέει, να σου έδωσα, πες και ευχαριστώ» ανέφερε χαρακτηριστικά υπερθεματίζοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι η κυβέρνηση ενώ δίνει ένα σωρό δις για εξοπλισμούς, για το ΝΑΤΟ, για τις τράπεζες που δεν φορολογούνται από το 2012 την στιγμή που βγάζουν κάθε χρόνο 3-4 δις. καθαρά κέρδη, από την άλλη λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν αντέχει η οικονομία, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι: « άμα θέλει η κυβέρνηση ας τα πάρει από τις τράπεζες, από τους εφοπλιστές. Ας σταματήσει τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Έγινε μια μεγαλειώδης κινητοποίηση προχτές στην Θεσσαλονίκη, χιλιάδες λαού έσπασε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι όλα βαίνουν καλώς. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι του Δημόσιου, του Ιδιωτικού τομέα, Νεολαία, κλπ. Γι’ αυτό πρέπει να φτιαχτεί ένα τέτοιο μέτωπο που πραγματικά να τους ταρακουνήσει. Είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εδώ θέλει σύγκρουση με όλους αυτούς. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια όταν ψηφίζεις τόσα μνημόνια, τόσους εφαρμοστικούς νόμους να έρθουν να κοιτάξουν εσένα; Είσαστε δημοσιονομικό κόστος για αυτούς. Κρύβονται πίσω από τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας που λέει ο πρωθυπουργός κάθε φορά. Και προχθές δώσανε 3,5 δις. ευρώ για την Ασπίδα του Αχιλλέα, για ένα τρυπημένο θόλο. Και εδώ δεν έχεις λεφτά για δομές, σχολεία, κ.ο.κ. Αυτά είναι δύο αντιτιθέμενα συμφέροντα που συγκρούονται μεταξύ τους. Κι επειδή είστε λαός, ο λαός είναι το μόνιμο υποζύγιο, πρέπει να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας, το ΚΚΕ, όπως ξέρετε, θα είναι εκεί».

Κλείνοντας, ο Μανώλης Συντυχάκης ανέφερε ότι είναι πολύ σοβαρά και δύσκολα τα προβλήματα που συζητήθηκαν και προφανώς είναι θέμα πολιτικών επιλογών διαχρονικά των κυβερνήσεων, δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν προέκυψε σήμερα, κρατάει πολλά χρόνια. «Είναι ανάγκη να το επικοινωνήσουμε, να το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια και εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, θα αναδείξουμε τα προβλήματα ξανά τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και μέσα στη Βουλή προκαλώντας σχετική συζήτηση, γιατί για εμάς, για το ΚΚΕ, η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και ούτε μπορεί να μπαίνει στη λογική “κόστους-οφέλους”. »

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