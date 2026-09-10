Εικόνες ντροπής στο κέντρο του Ηρακλείου: Αδιανόητη χωματερή απέναντι από το Καπετανάκειο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια εικόνα ντροπής, που δεν θυμίζει σε τίποτα σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη αλλά μια, ανεξέλεγκτη χωματερή, αντικρίζουν καθημερινά οι κάτοικοι και οι περαστικοί στο κέντρο του Ηρακλείου. Η τελευταία έντονη διαμαρτυρία αναγνώστη του ekriti.gr αποτυπώνει ανάγλυφα την οργή και την απογοήτευση των πολιτών για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή απέναντι από το ιστορικό Καπετανάκειο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά μήκος του τοιχίου και μέχρι το τέλος του δρόμου, έχουν συσσωρευτεί όγκοι σκουπιδιών, μπάζων και αντικειμένων, μετατρέποντας ένα πολυσύχναστο σημείο της πόλης –δίπλα μάλιστα σε σχολικό συγκρότημα– σε εστία μόλυνσης.

«Τελικά δεν ζούμε σε πόλη αλλά σε χωματερή» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο αγανακτισμένος δημότης, στρέφοντας τα βέλη του απευθείας προς τη δημοτική αρχή.

«Έτσι μας κάνουν να νιώθουμε αυτοί που έχουν αναλάβει τα ηνία αυτής της πόλης», συμπληρώνει, εκφράζοντας το αίσθημα εγκατάλειψης που μοιράζονται πολλοί Ηρακλειώτες το τελευταίο διάστημα.

Στο ίδιο έργο θεατές

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της καθαριότητας στο Ηράκλειο δεν είναι καινούργιο, ωστόσο η εμφάνιση τέτοιων «μικρών χωματερών» σε κεντρικούς άξονες ξεπερνά κάθε όριο ανοχής. Οι πολίτες ζητούν το αυτονόητο: καθαρούς δημόσιους χώρους και σεβασμό στην καθημερινότητά τους.

Η κατάσταση απέναντι από το Καπετανάκειο αποτελεί άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των μαθητών που κινούνται καθημερινά στο σημείο, ενώ αμαυρώνει πλήρως την αισθητική της πόλης.

Ζητείται άμεση παρέμβαση

Το ερώτημα που τίθεται πλέον επιτακτικά από τους κατοίκους είναι πότε θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Απαιτείται όχι μόνο η άμεση αποκομιδή των συγκεκριμένων απορριμμάτων και ο καθαρισμός του τοιχίου, αλλά και η λήψη μόνιμων μέτρων (όπως αυστηρότεροι έλεγχοι ή τοποθέτηση καμερών/σημάνσεων) ώστε να σταματήσει η ασυνειδησία ορισμένων που μετατρέπουν το κέντρο σε χωματερή.

Οι φωτογραφίες και οι μαρτυρίες των πολιτών είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.

Η μπάλα βρίσκεται πλέον "στο γήπεδο" της Λότζια, η οποία οφείλει να δώσει άμεσες απαντήσεις και, κυρίως, λύσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκκλησία Κρήτης: "Δοκιμάζονται" οι διοικητικές ισορροπίες με το Φανάρι - Στο επίκεντρο οι Σταυροπηγιακές Μονές

Ηράκλειο: Αισθητήρες στους δρόμους για την παράνομη στάθμευση