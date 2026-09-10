Αναστάτωση σε πτήση προς Θεσσαλονίκη: Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω δυο επιβατών

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, λόγω επεισοδίου που προκάλεσαν δύο επιβάτες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο επιβάτες, υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας 39 και 42 ετών, δημιούργησαν αναστάτωση εν πτήσει. Επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι σε μέλη του πληρώματος όσο και σε άλλους συνεπιβάτες.

Παράλληλα, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη, διαταράσσοντας έτσι την ομαλή λειτουργία και την τάξη στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Ο 39χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε μέλη του προσωπικού, ενώ ο 42χρονος εντοπίστηκε να έχει καπνίσει μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους. Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη των δύο αλλοδαπών. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Το αεροσκάφος αναχώρησε στη συνέχεια κανονικά για τον προορισμό του.

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