Κτηματολόγιο: Έρχεται νέα πλατφόρμα για διορθώσεις στα όρια και το εμβαδόν στα ακίνητα

Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 θα βγει στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα του για διορθώσεις ορίων και εμβαδόν ακινήτων της χώρας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Πρόκειται για την εφαρμογή metavoles.ktimatologio.gr μέσω της οποίας ενεργοποιείται η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων για λάθη που αφορούν στη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν μιας ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει με τη βοήθεια αρμόδιας πηγής του Κτηματολογίου έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας metavoles.ktimatologio.gr, προκειμένου να λύσει κάθε απορία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιους αφορά η νέα πλατφόρμα; Δώστε μας ένα παράδειγμα

Περιπτώσεις στις οποίες η εικόνα ενός ακινήτου στον κτηματολογικό χάρτη δεν συμφωνεί με τα πραγματικά ή νόμιμα γεωμετρικά του στοιχεία .



Για παράδειγμα: ένα οικόπεδο μπορεί να εμφανίζεται μικρότερο ή μεγαλύτερο, ένα όριο να έχει μετατοπιστεί ή τμήμα της ιδιοκτησίας να εμφανίζεται μέσα σε γειτονικό ΚΑΕΚ.

Ποια προβλήματα προκύπτουν εάν η εικόνα ενός ακινήτου στον κτηματολογικό χάρτη δεν συμφωνεί με τα πραγματικά ή νόμιμα γεωμετρικά του στοιχεία;

Τέτοια προβλήματα συχνά γίνονται αντιληπτά μόλις ο ιδιοκτήτης επιχειρήσει να πουλήσει ή να μεταβιβάσει το ακίνητο, να κάνει γονική παροχή, δωρεά ή αποδοχή κληρονομιάς ή να προχωρήσει σε οικοδομική άδεια. Τότε μια απόκλιση που παρέμεινε επί χρόνια “κρυμμένη” στον χάρτη μπορεί να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στη συναλλαγή.



Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, περισσότερα από 300.000 ακίνητα με εκκρεμότητες συνδέονται είτε με παραλείψεις δηλώσεων ιδιοκτησίας είτε με αποκλίσεις γεωμετρικών στοιχείων. Ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει ότι 300.000 ακίνητα θα περάσουν αυτομάτως από τη νέα πλατφόρμα, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες λαθών και εκκρεμοτήτων.

Πώς θα γίνει η διόρθωση;



Δικαίωμα υποβολής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει έννομο συμφέρον αλλά και εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.



Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο χρήστης ταυτοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και στον μηχανικό που έχει αναλάβει την υπόθεση, ώστε να πραγματοποιήσει ο ίδιος την ηλεκτρονική υποβολή. Βασικό στοιχείο του φακέλου είναι το Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών , το οποίο συντάσσεται από μηχανικό με βάση τον τελευταίο τίτλο που είναι καταχωρισμένος στο κτηματολογικό φυλλο.



Το διάγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη βάση του Κτηματολογίου και λαμβάνει Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ). Πάνω σε αυτό αποτυπώνεται ακριβώς η αλλαγή που ζητεί ο ιδιοκτήτης .



Η διαδικασία αφορά περιοχές στις οποίες λειτουργεί ήδη Κτηματολόγιο. Παράλληλα για να υποβληθεί η αίτηση δεν πρέπει να εκκρεμεί κρίση για συγκεκριμένες άλλες διαδικασίες διόρθωσης ή ενστάσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

Εάν κάποιος δεν διορθώσει την εικόνα του ακινήτου του στον κτηματολογικό χάρτη, τότε θα του επιβληθούν κάποιες κυρώσεις, πρόστιμα από την Πολιτεία;



Όχι.

Η λανθασμένη εικόνα ενός ακινήτου θα φαίνεται στο πιστοποιητικό του Κτηματολογίου;



Ναι. Σε αυτό θα αναγράφονται, λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα του αναλογούν. στην πραγματικότητα.

Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτό το metavoles.ktimatologio.gr για διορθώσεις στοιχείων των ακινήτων;



Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η προθεσμία αναμένεται να είναι ανοιχτή, ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια οριστική απόφαση για το θέμα αυτό.

Τι αλλάζει μέσω της νέας πλατφόρμας σε σχέση με το παρελθόν;



Όλα τα παραπάνω γίνονται και τώρα αλλά χειροκίνητα και όχι ψηφιακά που θα γίνονται από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.



Δηλαδή από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, ο πολίτης θα μπορεί να μπαίνει στο metavoles.ktimatologio.gr, να υποβάλει ψηφιακά το τοπογραφικό του ακινήτου του και μετά θα το τσιμπάει το Κτηματολόγιο, θα το διορθώνει και θα του δίνει το πιστοποιητικό.



Ποια είναι τα «μυστικά » που πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης για τις διορθώσεις ορίων και εμβαδόν στο ακίνητο του;



Ο πολίτης θα πρέπει να ελέγξει πρώτα τον κτηματολογικό χάρτη και το ΚΑΕΚ του. Αν υπάρχει διαφορά στα όρια, στο σχήμα, στη θέση ή στο εμβαδόν σε σχέση με τον τίτλο και την πραγματική αποτύπωση, τότε η υπόθεση μπορεί να εμπίπτει στη νέα διαδικασία.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό πριν από την αίτηση.

Στην πράξη, το κρίσιμο πρώτο βήμα είναι ο τεχνικός έλεγχος. Ο μηχανικός θα συγκρίνει τίτλους, παλαιότερα τοπογραφικά και την κτηματολογική αποτύπωση και εφόσον απαιτείται διόρθωση, θα συντάξει το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών και θα λάβει τον ΚΗΔ.

Ο πολίτης θα πρέπει να συγκεντρώσει τον τελευταίο καταχωρισμένο τίτλο και τα στοιχεία του ακινήτου.

Η αίτηση βασίζεται στον τελευταίο τίτλο που εμφανίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και πρέπει να προσδιορίζονται το ακίνητο του αιτούντος και όσα γειτονικά ακίνητα επηρεάζονται από την μεταβολή.

Η αίτηση γίνεται στο metavoles.ktimatologio,gr με taxisnet.

Μπορεί να την υποβάλει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, άλλο εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ή εφόσον έχει σχετική εξουσιοδότηση, ο μηχανικός του.



Με την υποβολή η αίτηση πρωτοκολλείται και καταχωρίζεται στα κτηματολογικά φύλλα του ακινήτου και των επηρεαζόμενων ιδιοκτησιών.



Εάν επηρεάζεται γείτονας ή συγκύριος, τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα την προθεσμία των 20 ημερών.

Ο αιτών οφείλει να μεριμνήσει για την κοινοποίηση της αίτησης στους επηρεαζόμενους όμορους ιδιοκτήτες –και στους συγκυρίους του ακινήτου, όταν δεν πλήρη κυριότητα – μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή, διαφορετικά η αίτηση κινδυνεύει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Αν ο γείτονας συμφωνεί εξαρχής, τότε η διαδικασία απλοποιείται.

Δεν απαιτείται κοινοποίηση όταν ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης έχει ήδη συναινέσει στη συγκεκριμένη γεωμετρική διόρθωση, με συμβολαιογραφική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο γνήσιο υπογραφής ή μέσω της εφαρμογής.

Ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης έχει 30 ημέρες για να αντιδράσει. Από την κοινοποίηση μπορεί μέσα σε 30 ημέρες είτε να συναινέσει είτε να καταθέσει αιτιολογημένες αντιρρήσεις, μαζί με τεχνικά ή άλλα στοιχεία. Αν η προθεσμία περάσει χωρίς αντίδραση, ο νόμος προβλέπει ότι τεκμαίρεται η συναίνεση του.

Στην αρχική φάση δεν θα είναι όλα πλήρως αυτοματοποιημένα. Μέχρι να ενεργοποιηθεί θεσμικά η πλήρης αυτοματοποιημένη ψηφιακή κοινοποίηση, οι απαιτούμενες κοινοποιήσεις στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες θα γίνονται, όπου απαιτείται, μέσω δικαστικού επιμελητή με επιμέλεια του αιτούντος. Πρόκειται για σημαντική λεπτομέρεια, καθώς η “ψηφιακή πλατφόρμα” δεν σημαίνει ότι από την πρώτη ημέρα καταργείται κάθε εξωτερική διαδικασία.

Αν υπάρξουν αντιρρήσεις, η υπόθεση περνά σε τεχνική κρίση. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κρίση από Πιστοποιημένο Μηχανικό όταν υπάρχουν εμπρόθεσμες αιτιολογημένες αντιρρήσεις ή συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ως προς την απόκλιση εμβαδού. Μεταβατικά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, ορισμένες από αυτές τις αρμοδιότητες ασκούνται από τις υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Εάν η αίτηση απορριφθεί, υπάρχει προθεσμία 30 ημερών για προσφυγή. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κτηματολογίου μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Αν αντίστροφα γίνει δεκτή αίτηση παρά τις αντιρρήσεις γείτονα, τότε το ίδιο δικαίωμα έχει και ο επηρεαζόμενος που είχε υποβάλει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις. Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται και δικαστική προσφυγή εντός 2 μηνών.

πηγή: enikonomia.gr

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