Ξενοδόχοι για ΒΟΑΚ: Τα έργα είναι απαραίτητα, η ταλαιπωρία όμως δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα

Θέση για το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργούν τα έργα επί του ΒΟΑΚ, με ουρές χιλιομέτρων και πολύωρες καθυστερήσεις σε καθημερινή βάση, παίρνει με ανακοίνωσή της η Ενωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου.

Οπως τονίζεται απαιτείται άμεσος επανασχεδιασμός της διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών, των αρμόδιων υπηρεσιών, της Περιφέρειας, της Τροχαίας και των αναδόχων, ενώ ζητείται ιδιαίτερη μέριμνα για τη σύνδεση των τουριστικών περιοχών με το αεροδρόμιο Ηρακλείου. "Δεν ζητάμε να σταματήσουν τα έργα. Ζητάμε να συνεχιστούν με τρόπο που να επιτρέπει στην Κρήτη να λειτουργεί" τονίζεται επίσης.

Η ανακοίνωση:

Η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ αποτελεί ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Κρήτη, το οποίο όλοι περιμέναμε επί δεκαετίες και όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μπορεί να παραλύει καθημερινά ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς άξονες της χώρας.

Η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο τμήμα Ηράκλειο – Χερσόνησος έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της απλής ταλαιπωρίας.



Οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις λόγω των εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε εργαζόμενους, κατοίκους, επαγγελματίες και χιλιάδες επισκέπτες του νησιού.

Έχουμε ήδη αναφορές για επισκέπτες που κινδυνεύουν ή ακόμη και χάνουν τις πτήσεις τους, επειδή η διάρκεια της διαδρομής προς το αεροδρόμιο έχει καταστεί σε ορισμένες ώρες απρόβλεπτη. Παράλληλα, εργαζόμενοι χρειάζονται ακόμη και μιάμιση ώρα επιπλέον για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ακόμη σοβαρότερη είναι η διάσταση της ασφάλειας. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι στενώσεις μπορούν να δυσχεράνουν ή να καθυστερήσουν την κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ένα επείγον περιστατικό, όπου κάθε λεπτό μπορεί να είναι κρίσιμο για την ανθρώπινη ζωή και την προστασία της περιουσίας, πρέπει να διασφαλίζεται σε όλο το μήκος των εργοταξιακών ζωνών η άμεση και ανεμπόδιστη διέλευση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό και συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

Και το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι προσωρινό. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που συνδέονται με την κατασκευή του ΒΟΑΚ θα μας συνοδεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γι' αυτό χρειάζεται άμεσος επανασχεδιασμός της διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών, των αρμόδιων υπηρεσιών, της Περιφέρειας, της Τροχαίας και των αναδόχων.

Δεν ζητάμε να σταματήσουν τα έργα.

Ζητάμε να συνεχιστούν με τρόπο που να επιτρέπει στην Κρήτη να λειτουργεί.

Χρειάζεται να εξεταστούν άμεσα η εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες, η καλύτερη διαχείριση των εργοταξιακών σημάνσεων και των στενώσεων, η ενίσχυση των συνεργείων όπου είναι εφικτό, η παρουσία της Τροχαίας στα κρίσιμα σημεία και, κυρίως, η συνεχής ενημέρωση για τις αναμενόμενες καθυστερήσεις. Παράλληλα, απαιτείται ειδικό σχέδιο για τη διατήρηση διαδρόμων έκτακτης ανάγκης και την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας όταν προσεγγίζουν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά ή αστυνομικά οχήματα.



Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τη σύνδεση των τουριστικών περιοχών με το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η Κρήτη υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Δεν μπορούμε να τους ζητάμε να υπολογίζουν δύο και τρεις ώρες για μια διαδρομή λίγων δεκάδων χιλιομέτρων, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν την πτήση τους.



Ο νέος ΒΟΑΚ είναι αναγκαίος για το μέλλον της Κρήτης. Μέχρι να ολοκληρωθεί, όμως, πρέπει να μπορούμε να ζούμε, να εργαζόμαστε και να υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.



Η τουριστική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.



Χρειάζονται λύσεις τώρα – όχι όταν τελειώσει η σεζόν.

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