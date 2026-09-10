Super League: Με το βλέμμα στην κορυφή ο Παναθηναϊκός απόψε κόντρα στην Κηφισιά

Ο Πναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 21:15 την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League, έχοντας ξεκάθαρο στόχο: τη νίκη που θα τους στείλει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της και βρίσκεται ήδη στους έξι βαθμούς. Ένα ακόμη τρίποντο θα την ανεβάσει στους εννέα και θα τη φέρει στην κορυφή μαζί με τον Παναιτωλικό, τον οποίο μάλιστα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.

Με φόρα από το 3-1 επί του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια σημαντική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1, αποτέλεσμα που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα και επιβεβαίωσε πως σταδιακά βρίσκει ρυθμό και αγωνιστική ταυτότητα.

Ο Νίστρουπ βλέπει παράλληλα τους νέους ποδοσφαιριστές να προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις της ομάδας, προσφέροντας επιπλέον λύσεις και ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό στο «πράσινο» ρόστερ.

Το ζητούμενο απόψε είναι ένα: συνέπεια. Ο Παναθηναϊκός καλείται να παρουσιαστεί σοβαρός, να επιβάλει τον ρυθμό του και να μην επιτρέψει στην Κηφισιά να τον βάλει σε περιπέτειες.

Η Κηφισιά έχει ήδη προειδοποιήσει

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά ταξιδεύει στο ΟΑΚΑ γνωρίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να χάσει. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο έχει ήδη δείξει πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους θεωρητικά ισχυρότερους αντιπάλους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 1-1 με την ΑΕΚ, αποτέλεσμα που απέδειξε ότι η Κηφισιά διαθέτει την ικανότητα να κάνει ζημιές απέναντι στους «μεγάλους».

Η ήττα από τον ΟΦΗ στην Κρήτη δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα, καθώς η Κηφισιά είχε ανταγωνιστικό πρόσωπο και θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ανάλογη εικόνα και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σέντρα στις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

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