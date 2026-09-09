ΟΦΗ-Νέστος Χρυσούπολης 3-0: Πρώτο «τρίποντο» στο Κύπελλο(vid)

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Ο ΟΦΗ ανετος απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης συνέχισε με νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε 3-0 στην σημερινή αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική της League Phase, κάνοντας το επόμενο βήμα μετά τον βαθμό που πήρε στην Τούμπα την προηγούμενη εβδομάδα.

Όλα τα τέρματα σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, σε χρονικό διάστημα ένδεκα λεπτών, με τους Νους, Γκονζάλες και Θεοδοσουλάκη να βρίσκουν δίχτυα.

Το ντεμπούτο του Λίλο

Με τον Κλίντμαν Λίλο στην εστία ξεκίνησε ο ΟΦΗ, με τον νεαρό τερματοφύλακα να καταγράφει την παρθενική του εμφάνιση στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και 15η συνολικά με τη φανέλα του ΟΦΗ. Τέταρτο clean sheet για τον Λίλο.

Πήρε “κεφάλι” ο Τιάγκο Νους

Ο Αργεντικός επιθετικός άνοιξε το σκορ και παράλληλα τον δρόμο προς τη νίκη αποβάλλοντας το άγχος. Ήταν το τρίτο φετινό (και 25ο στο σύνολο) τέρμα του Τιάγκο Νους σε οκτώ παιχνίδια και οδηγεί την κούρσα στον πίνακα των σκόρερ του ΟΦΗ.

Το “φιλμ” της αναμέτρησης:

7′ Σουτ του Αϊτόρ πάνω στην κίνηση, με τον Αστρά να αποκρούει στην πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης.

25′ Απευθείας εκτέλεση από τον Αϊτόρ, με τον Αστρά να παραχωρεί κόρνερ.

38′ Ο Αϊτόρ επιχείρησε σέντρα σουτ, αναγκάζοντας τον Αστρά να αποκρούσει με δυσκολία.

54′ ΓΚΟΛ 1-0. Με καταπληκτική μπαλιά από αριστερά ο Αποστολάκης έβγαλε τον Τιάγκο Νους σε θέση βολής και εκείνος “τσίμπησε” τη μπάλα, την πέρασε πάνω από τον Αστρά και άνοιξε το σκορ.

59 Ο Νους πήδηξε ψηλότερα από όλους, αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε ήταν άστοχη.

62′ ΓΚΟΛ 2-0. Ο Νους βρήκε στον κενό χώρο τον Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος με δυνατό σουτ εντός περιοχής διπλασίασε τα τέρματα του ΟΦΗ.

64′ Μία ακόμη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, με τον Αϊτόρ να γυρίζει και τον Νους να μην βρίσκει εστία.

65′ ΓΚΟΛ 3-0. Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης πάτησε περιοχή μετά την πάσα του Αθανασίου και με ψηλοκρεμαστό πλασέ υπό πίεση την ώρα που έπεφτε σημείωσε ένα πολύ ωραίο τέρμα, το τρίτο του ΟΦΗ στο παιχνίδι.

74′ Άστοχο το δυνατό σουτ του Ντίκμαν.

79′ Ο Θεοδοσουλάκης “εκτέλεσε” από κοντινή απόσταση τον Αστρά, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει με τον δεύτερο να μπλοκάρει τη μπάλα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου (63′ Καινουργιάκης), Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονζάλες (69′ Ρομάνο), Καραχάλιος (63′ Αθανασίου), Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ (69′ Κόντρο), Θεοδοσουλάκης (83′ Σιτμαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης (Τίμος Καβακάς): Αστράς, Μιγιέντα (46′ Παντεκίδης), Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοΐκοβιτς (60′ Θωμαΐδης), Τοπαλίδης, Γκιώνης (60′ Σταυρόπουλος), Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε (21′ λ.τρ. Τριμμάτης), Σέα (46′ Γιακουμάκης).

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