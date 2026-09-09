Το Dentist Pass επιστρέφει με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια – Ποιους αφορά

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Την επαναφορά του Dentist Pass, αυτή τη φορά με διευρυμένο ηλικιακό εύρος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να αφορά περίπου 300.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους.

Το μέτρο επανέρχεται διευρυμένο σε σχέση με την πρώτη του εφαρμογή το 2023. Τότε, το Dentist Pass απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών.

Κατά την προηγούμενη εφαρμογή, δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ προβλεπόταν οικονομική ενίσχυση 40 ευρώ ανά παιδί. Το ποσό πιστωνόταν σε ψηφιακή κάρτα και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο της στοματικής υγείας και τον καθαρισμό των δοντιών.

Οι ακριβείς όροι του νέου Dentist Pass, οι δικαιούχοι, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και το εύρος των υπηρεσιών που θα καλύπτονται αναμένεται να γίνουν γνωστά το επόμενο διάστημα.

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Τι αλλάζει για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» από το 2030

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεών του για την πρόληψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από το 2030 το «Προλαμβάνω» θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ προβλέπεται και διεύρυνση των δωρεάν εξετάσεων που προσφέρει.

Στις νέες δράσεις πρόληψης αναμένεται να ενταχθούν και έλεγχοι για τον καρκίνο του δέρματος, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου και την άμεση αντιμετώπισή της.

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