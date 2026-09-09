Ηράκλειο: Νέες αφίξεις μεταναστών – 74 άτομα μέσα σε λίγες ώρες

Διαρκώς καταφθάνουν βάρκες με λαθρομετανάστες στα ανοιχτά του Ηρακλείου κινητοποιώντας τις Λιμενικές Αρχές που οργανώνουν άμεσα την περισυλλογή τους.

Ακόμα ένα περιστατικό αναμένεται να φτάσει στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο χώρο του ψυγείου. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν 33 αλλοδαποί, όλοι άνδρες με καταγωγή από το Σουδάν, εκ τον οποίον και 2 ανήλικοι.

Νωρίτερα έφτασαν στο Ηράκλειο και άλλοι 41ενας αλλοδαποί εκ των οποίων 32 από το Σουδάν, μεταξύ τους δύο γυναίκες και τρία παιδιά 6 μηνών, 2 και 11 ετών. Άλλοι 5 προέρχονται από την Αίγυπτο και 4 από την Ερυθραία.

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