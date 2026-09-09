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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μαρία Κανελλοπούλου μετά τον τραυματισμό της σε τροχαίο

ακ
clock 19:00 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Κανελλοπούλου τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη, όταν το αυτοκίνητό της,κατέληξε προ ημερών σε τοίχο.

Μέσα από ανάρτησή της, η ηθοποιός  θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τις ευχές που της έστειλε και να μιλήσει με ειλικρίνεια για τις δύσκολες μέρες που πέρασε, στην προσπάθειά της να επανέλθει.

«Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας. Δεν είναι από αγένεια, είναι από ανημπόρια», έγραψε σε ανάρτησή της.

κ

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