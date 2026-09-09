Ρέθυμνο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ λόγω εργασιών – Σε ποια σημεία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας τίθενται σε ισχύ σε τμήματα του ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο, λόγω εργασιών.

Στην περιοχή Πετρές, οι ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου, στο τμήμα από τη χ/θ 49+000 έως τη χ/θ 49+800, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Παράλληλα, στο τμήμα Σταυρωμένος–Λατζιμάς, από τη χ/θ 61+800 έως τη χ/θ 75+500, τα μέτρα θα ισχύουν από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

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