Δημόσιο: Ποιοι θα δουν αυξήσεις 15%

Αυξήσεις στην καθαρή μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής στο Δημόσιο προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, με το ποσοστό της αύξησης να φτάνει έως και το 15%.

Η απόφαση, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Θάνο Πετραλιά και την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, αφορά υπαλλήλους που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ και συνδέεται με τις συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές όπου υπηρετούν.

Ποιοι θα δουν αύξηση 15% στο Δημόσιο

Η μεγαλύτερη αύξηση, ύψους 15%, αφορά την καθαρή μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ των Προϊσταμένων Πρέσβεων και υπαλλήλων με πρεσβευτικό βαθμό που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Η ρύθμιση συνδέεται με την εμπόλεμη κατάσταση και τις συνεχείς παραβιάσεις της υπογραφείσας εκεχειρίας. Η αύξηση ισχύει από 1η Ιουλίου 2026 και θα εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η ένοπλη σύρραξη, με ανώτατο όριο την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι της συγκεκριμένης αύξησης είναι οι υπάλληλοι της παραπάνω κατηγορίας που υπηρετούν στις Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα της απόφασης. Η ίδια απόφαση προβλέπει και δεύτερη αύξηση στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, αυτή τη φορά κατά 10%. Η ρύθμιση αφορά Προϊσταμένους Πρέσβεις και υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό που υπηρετούν σε συγκεκριμένες διπλωματικές Αρχές, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει παράλληλα τα ποσά της καθαρής μηνιαίας αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής που αντιστοιχούν στους δικαιούχους της αύξησης κατά 10%. Η ρύθμιση αφορά ειδικά τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις συγκεκριμένες διπλωματικές και προξενικές Αρχές και έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης και το χρονικό όριο που θέτει η απόφαση.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση θεσπίζονται, επομένως, δύο διαφορετικές αυξήσεις στην καθαρή μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών: 15% για τους δικαιούχους στις Αρχές που περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία και 10% για τους Προϊσταμένους Πρέσβεις και υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό που υπηρετούν στις Αρχές σε Ουκρανία και Ρωσία που προβλέπει η απόφαση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ισχύς της ρύθμισης ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2026 και δεν εκτείνεται πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης.

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