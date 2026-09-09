«Έπεσε όλη η στάση επάνω της»: Σοκαριστικές μαρτυρίες για το τροχαίο με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

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Νέες πληροφορίες και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη (09/09) το μεσημέρι με δύο εμπλεκόμενα λεωφορεία στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

«Ξαφνικά άκουσα ένα μπαμ. Ήτανε το λεωφορείο, το 57, το οποίο κατέβαινε κάτω. Άνοιξε τις πόρτες να κατέβουν οι επιβάτες και ο από πίσω φαίνεται ότι δεν έπιασαν τα φρένα του ή οτιδήποτε άλλο και τον χτύπησε», ανέφερε σε δηλώσεις του μάρτυρας.

Όπως περιέγραψε, «τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Απεγκλώβισαν τη μία γυναίκα που της είχε πιάσει το λεωφορείο τα πόδια. Φέρανε έναν ιμάντα από το συνεργείο για να σηκώσουν τη στάση».

«Το λεωφορείο που έπεσε στη στάση ήταν το δεύτερο που ακολουθούσε. Το 57 σταμάτησε απ’ έξω, αυτό ερχόταν από πίσω. Ίσως για να μην τρακάρει, δεν πρόσεξε… Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς έστριψε το τιμόνι από πίσω για να φύγει και έπεσε πάνω στη στάση» συμπλήρωσε ο μάρτυρας, μιλώντας στο thestival.

«Η στάση έπεσε πάνω σε μία κοπέλα»

«Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση να πέφτει κυριολεκτικά πάνω σε μια κοπέλα» ανέφερε από την πλευρά του άλλος μάρτυρας στο Thesspost.gr.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν άτομα που βρίσκονταν στο σημείο του τροχαίου στην ΕΡΤ, εξαιτίας της σύγκρουσης, ο οδηγός του ηλεκτρικού λεωφορείου επιχείρησε να αποφύγει τη στάση, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και το βαρύ όχημα κατέληξε πάνω της.

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Επιπλέον, συμπλήρωσαν πως το σημείο όπου σημειώθηκε το ατύχημα είναι κατηφορικό, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές, καθώς πρόκειται για βαριά οχήματα και ακόμη και σχετικά χαμηλή ταχύτητα μπορεί να δυσκολέψει την ακινητοποίησή τους.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. «Λύγισε» η στάση από τη σύγκρουση.

Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: «Λεωφορείο ΚΤΕΛ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα , περί τη 1μμ, σήμερα (9/9/2026)».

«Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση Καν Καν, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν 4 άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

Όπως έγινε γνωστό, από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Η μία είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι άλλες τρεις με πιο ελαφρά τραύματα.

Σοβαρά τραύματα φέρουν μια νεαρή κοπέλα, 21 ετών, η οποία αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο λόγω σοβαρής εξάρθρωσης στο πόδι και είναι μία από τις γυναίκες που περίμεναν στη στάση του λεωφορείου.

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Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως σοβαρά τραυματίστηκε και μία 62χρονη που υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη, όπως επίσης και μια 17χρονη και μια 50χρονη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η 17χρονη και η 50χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο, ενώ οι άλλες δύο βρίσκονταν στη στάση.

Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρονοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Σημειώνεται πως η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που η στάση διαλύθηκε.

Στο σημείο του ατυχήματος, μάλιστα, κλήθηκε και η Πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβισε μία γυναίκα, το πόδι της οποίας είχε εγκλωβιστεί κάτω από το λεωφορείο.

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