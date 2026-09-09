"Ιταλικός αέρας" στο Ηράκλειο: Το "Italian Film Days 2026" επιστρέφει στον Θερινό Κινηματογράφο Βηθλεέμ

Ανοίγει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η αυλαία του Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου «Italian Film Days 2026» στον Θερινό Κινηματογράφο Βηθλεέμ του Δήμου Ηρακλείου για μια ακόμα χρονιά, με επτά βραδιές αφιερωμένες στον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Από τη Δευτέρα 14 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα κινηματογραφικό ταξίδι στη σύγχρονη Ιταλία, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Ηρακλείου παρακολουθώντας επτά ταινίες, αντιπροσωπευτικές της σύγχρονης ιταλικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Δράμα, κωμωδία, κοινωνικός προβληματισμός και ιστορική αφήγηση συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, μέσα από ιστορίες και χαρακτήρες που αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της σημερινής Ιταλίας και της κινηματογραφικής της παραγωγής. Οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας στην Κρήτη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο IMAGO, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΑΖΑΛΙ.

Πρόγραμμα Προβολών

• Δευτέρα 14.09.2026 – Familia (2024) • Τρίτη 15.09.2026 – Orfeo (2025) • Τετάρτη 16.09.2026 – Dieci giorni con i suoi (2020) • Πέμπτη 17.09.2026 – Gli addestratori (2024) • Παρασκευή 18.09.2026 – A mamma non piace (2025) • Σάββατο 19.09.2026 – Rapito (2023) • Κυριακή 20.09.2026 – La grazia (2025)

Ώρα έναρξης προβολών: 21:00 Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βηθλεέμ – Ηράκλειο

Είσοδος ελεύθερη

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