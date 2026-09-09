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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλακίζεται μέσα στον Σεπτέμβριο και ετοιμάζει νέο κόμμα, με άλλον αρχηγό

Ηλίας Κασιδιάρης
clock 13:57 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να αποφυλακιστεί οριστικά στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026. Η πιο συγκεκριμένη ημερομηνία που αναφέρει πρόσφατο δημοσίευμα της Καθημερινής είναι 17 Σεπτεμβρίου 2026. 

Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Μάιο ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου συμπληρώνει τα 5/5 της δευτεροβάθμιας ποινής του και αποφυλακίζεται οριστικά. 

Τι λέει ο ίδιος για την επιστροφή του

Ο Κασιδιάρης έχει ανακοινώσει ότι θέλει να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή αμέσως μετά την αποφυλάκισή του και έχει προαναγγείλει τη δημιουργία νέου κομματικού σχηματισμού. 

Σε πρόσφατη δήλωσή του, μάλιστα, είπε:

«Ο τρόπος με τον οποίο θα εισέλθω στην πολιτική θα αποτελέσει έκπληξη για το πολιτικό κατεστημένο».

Και πρόσθεσε ότι θα το ανακοινώσει αμέσως μετά την αποφυλάκισή του. 

Επίσης έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ο ίδιος πρόεδρος του νέου κόμματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζει διαφορετικό σχήμα επιστροφής στην πολιτική.

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