Αργυράκη: «Είδα το βίντεο της κόρης μου στο Youtube και σταμάτησα να την πιέζω να κάνει οικογένεια»

Η Μπέσσυ Αργυράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Νωρίς - Νωρίς" και μέσα σε όλα, μίλησε για την οικογένειά της, τον γιο της και την κόρη της, αλλά και τον σύζυγό της, Λευτέρη Νικόλιζα.

«Σταμάτησα να πιέζω τα παιδιά μου να κάνουν οικογένεια, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο πώς θα κάνουν οικογένεια; Κάποια στιγμή είδα και ένα βίντεο της κόρης μου στο Youtube με τίτλο “Εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι” και εκεί ήταν η πρώτη φορά που δεν μίλησα καθόλου, έμεινα με το στόμα ανοιχτό», είπε αρχικά η Μπέσσυ Αργυράκη.

Και συμπλήρωσε: «Το πιο τρελό που είχα ακούσει σε αυτό το βίντεο ήταν ότι είχε κάνει μια πολύ όμορφη σχέση με έναν άνθρωπο που είχε ξεχάσει να της πει ότι ήταν παντρεμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα είναι προβληματικές».

Τι είπε για τον σύζυγό της«Ότι εκείνος έχει άλλα ενδιαφέροντα, εγώ άλλα, και σμίγουμε και έχουμε κάτι να πούμε. Και ότι θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον, έχουμε πνευματική επικοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, που είναι τα παιδιά μας».

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