Πούμπουρας: "Είπα ότι τελείωσε το κομμάτι της τηλεόρασης, πήρα αυτά που ήθελα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα"

Ο Σάββας Πούμπουρας βρέθηκε στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» μίλησε για το κεφάλαιο "τηλεόραση" και όπως τόνισε ο κύκλος αυτός για εκείνον έχει κλείσει.

«Το ταξίδι στην τηλεόραση ξεκίνησε το 2008, έχοντας κάνει ήδη ένα διαφημιστικό για το Euro 2004. Ήταν με τη Ναταλία Γερμανού το “Μες στην καλή χαρά” που με πήραν τηλέφωνο και τους είπα “αν περνάμε ωραία, ρε παιδιά, να έρθω”. Δεν το είχα στο μυαλό μου ποτέ αυτό», περιέγραψε.

«Μέχρι τότε δεν είχα όνειρα. Ζούσα, δούλευα, περνούσα ωραία. Δούλευα νύχτα στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Γενικά πέρασα καλά στην τηλεόραση, 15 χρόνια ωραία ήταν. Όπως και σε όλες τις δουλειές, στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν και καλά και κακά. Το θέμα είναι πως αντιδράς και πως βγαίνεις απ’ όλη αυτή την κατάσταση. Έχω επιλέξει συνειδητά αυτή τη στιγμή να απέχω από την τηλεόραση. Είπα ότι… τελείωσε. Πήρα αυτά που ήθελα, έμαθα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω», κατέληξε.

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