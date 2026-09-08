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Βασιλιάς Κάρολος: Mε δημόσια επιστολή ξεκαθαρίζει τον ρόλο Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
clock 19:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα σαφή όρια στη σχέση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με τη βρετανική μοναρχία θέτει το Παλάτι, υπενθυμίζοντας ότι η αποχώρησή τους από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα εξακολουθεί να ισχύει.

Η σχετική επιστολή, που εστάλη σε συνεργάτες του ζευγαριού, έρχεται μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία και επιχειρεί να αποκλείσει οποιαδήποτε σύγχυση γύρω από τον θεσμικό τους ρόλο.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν θεωρούνται ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν μπορούν να εμφανίζονται σε επίσημες υποχρεώσεις ως εκπρόσωποι του μονάρχη.

Αυτό σημαίνει πως οι δημόσιες εμφανίσεις τους, αλλά και οι φιλανθρωπικές δράσεις τους, πραγματοποιούνται με την ιδιότητα των ιδιωτών και όχι στο πλαίσιο κάποιας επίσημης αποστολής εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου.

Τι αναφέρει η επιστολή

Το έγγραφο κοινοποιήθηκε από τον Λόρδο Τσάμπερλεν, έναν από τους ανώτατους αξιωματούχους του Παλατιού, και έφτασε μεταξύ άλλων σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και Λόρδους Υπολοχαγούς, οι οποίοι λειτουργούν ως τοπικοί εκπρόσωποι του μονάρχη.

Στην επιστολή γίνεται σαφής αναφορά στην απόφαση που έλαβαν ο Χάρι και η Μέγκαν το 2020, όταν αποσύρθηκαν από τα επίσημα καθήκοντά τους.

«Είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα παραιτήθηκαν από την ανάληψη καθηκόντων εκπροσώπησης εκ μέρους του Μονάρχη και δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας», επισημαίνεται στην επιστολή.

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