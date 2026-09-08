Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1)Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου αποκλειστικά για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού των άρθρων 759 και 768 του ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης) όπως αυτός ψηφίστηκε με τη με αρ. 174/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου



2) Συζήτηση – απόφαση για τη Μίσθωση ακινήτου στη Νεάπολη για την υποστήριξη υποδομών πολιτισμού



3) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την επιχορήγηση Συλλόγου Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου



4) Αναζήτηση και μίσθωση με την διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας ακινήτου κατάλληλου για ποικίλες χρήσεις στην Δημοτική Κοινότητα Κρούστα και ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών στοιχείων για την εν λόγω δημοπρασία



5) Έγκριση πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών



6) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τον ορισμός αναπληρωτή Ταμία Δήμου Αγίου Νικολάου



7) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά με ανάθεση εργασίας «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών και Υπολείμματος Δήμου Αγίου Νικολάου» .



8) Συζήτηση – απόφαση Δ/νσης Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου) σχετικά με την ανάθεση για «Εργασίες Συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Γηπέδων Δήμου Αγίου Νικολάου» .



9) Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 73/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων και ορισμός των μελών της



10) Τροποποίηση της με αρ. 126/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων και ορισμός των μελών της



11) Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου : ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στη θέση «Κερατίδια» ΔΚ Λιμνών Δήμου Αγίου Νικολάου



12) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης (Αρ. Απόφασης 199/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



13) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Έξω Λακωνίων (Αρ. Απόφασης 200/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



14) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Σκινιά (Αρ. Απόφασης 201/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



15) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Πρίνας (Αρ. Απόφασης 202/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



16) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Κρούστα (Αρ. Απόφασης 203/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



17)Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Άγιο Νικόλαο (μονοδρομήσεις οδών)» (Αρ. Απόφασης 225/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



18) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πρίγκιπα Γεωργίου στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)» (Αρ. Απόφασης 226/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



19) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεοτοκοπούλου 29 στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)» (Αρ. Απόφασης 227/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



20) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση μιας κοινόχρηστης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)» (Αρ. Απόφασης 228/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



21) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Τοποθέτηση σήμανσης στις οδούς Μ.Χατηδάκι και Γ. Σεφέρη στον Άγιο Νικόλαο» (Αρ. Απόφασης 229/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



22) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Τοποθέτηση σήμανσης στις οδούς Χορτατσών και Κριτσάς στον Άγιο Νικόλαο» (Αρ. Απόφασης 230/2026 Δημοτικής Επιτροπής)



23) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 117/04-09-2025 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν η οποία αφορά την « Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2025»



24) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 118/04-09-2025 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν η οποία αφορά την «Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10/09/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με τα εξής θέματα:



α) Υποβολή και έγκριση των εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025, καθώς και των επ’ αυτών σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή των Εκθέσεων των Ελεγκτών.



β) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025.



γ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2026 - 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.



δ) Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.



ε) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2026 έως 31.12.2026), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το μεσημέρι το ραντεβού με τον Πλεύρη για την δομή μεταναστών στους Αθανάτους

Κρήτη: Πέρασε πάνω από τα κολωνάκια του ΒΟΑΚ και μετά έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Ηράκλειο: Νυχτερινή πυρκαγιά σε χωριό "σήκωσε στο πόδι" την Πυροσβεστική