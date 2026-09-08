Ηράκλειο: Νυχτερινή πυρκαγιά σε χωριό "σήκωσε στο πόδι" την Πυροσβεστική

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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα στον Πανασσό του Δήμου Γόρτυνας.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχε και μία Ομάδας της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου δύο ώρες αργότερα, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Στο μεταξύ... πολύ υψηλός παραμένει σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη.

Και οι τέσσερις νομοί του νησιού βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και απευθύνεται έκκληση στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή.

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