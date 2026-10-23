Αγροτικό πετρέλαιο: Πώς θα λειτουργεί το myDiesel από την 1η Νοεμβρίου – Η διαδικασία σε τέσσερα βήματα

Μέσω ψηφιακού κουπονιού με QR code θα μπορούν οι δικαιούχοι αγρότες να προμηθεύονται πετρέλαιο με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) απευθείας στην αντλία, από την 1η Νοεμβρίου 2026, με τη νέα διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ.

Όπως επισήμαναν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με το νέο σύστημα αλλάζει ο τρόπος χορήγησης της φορολογικής ελάφρυνσης στους αγρότες. Η απαλλαγή θα εφαρμόζεται κατά την αγορά του καυσίμου, χωρίς να απαιτείται η αναμονή για την επιστροφή του ΕΦΚ σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η συνολική φορολογική ελάφρυνση ανέρχεται σε 50,84 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα 9,84 λεπτά στον αναλογούντα ΦΠΑ επί του ΕΦΚ. Με βάση τα παραπάνω, για την αγορά 500 λίτρων αγροτικού πετρελαίου το οικονομικό όφελος διαμορφώνεται σε 254,20 ευρώ, ενώ για ποσότητα 1.000 λίτρων ανέρχεται σε 508,40 ευρώ, εφόσον οι ποσότητες είναι επιλέξιμες.

Παράλληλα, αυξάνεται στο 200%, από 150% που ίσχυε προηγουμένως, το όριο της επιλέξιμης ποσότητας πετρελαίου, επιτρέποντας στους παραγωγούς να προμηθεύονται μεγαλύτερες ποσότητες με φορολογική απαλλαγή. Ενδεικτικά, σε μια καλλιέργεια για την οποία προβλέπεται κατανάλωση 10 λίτρων ανά στρέμμα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από τα 15 στα 20 λίτρα ανά στρέμμα.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία βασίζεται στην έκδοση ηλεκτρονικού κουπονιού, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά την αγορά πετρελαίου από το πρατήριο. Μέσω της εφαρμογής θα πραγματοποιούνται αυτόματα οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ο αγρότης είναι δικαιούχος και ότι η ποσότητα καυσίμου βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myDiesel, καθώς και μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητές συσκευές myDieselApp (iOS & Android).

Πώς λειτουργεί το myDiesel σε τέσσερα βήματα



– 1. Είσοδος στην εφαρμογή και έκδοση κουπονιού: Ο δικαιούχος αγρότης συνδέεται στην εφαρμογή myDiesel με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και εκδίδει ψηφιακό κουπόνι για την αγορά πετρελαίου κίνησης (DIESEL). Το κουπόνι διαθέτει μοναδικό κωδικό και QR code.

– 2. Αγορά καυσίμου από το πρατήριο: Ο πρατηριούχος σαρώνει το QR code ή καταχωρίζει τον μοναδικό αριθμό του κουπονιού και εκδίδει το σχετικό παραστατικό, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

– 3. Αυτόματος έλεγχος της συναλλαγής: Η εφαρμογή διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία της αγοράς, ελέγχει την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο αγρότης και ενημερώνει αυτόματα το διαθέσιμο υπόλοιπό του.

– 4. Αυτόματη επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια: Η επιστροφή του φόρου στους πρατηριούχους πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (myDATA ή eSend). Δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον πρατηριούχο.

Για την αρχική λειτουργία του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2025. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων του 2026 θα ακολουθήσει η επικαιροποίηση των δεδομένων.

Ειδικά για το τελευταίο δίμηνο του 2026, κατά τον υπολογισμό της διαθέσιμης ποσότητας πετρελαίου θα λαμβάνονται υπόψη και οι ποσότητες που έχουν ήδη προμηθευτεί οι δικαιούχοι κατά τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο του προηγούμενου καθεστώτος επιστροφής του ΕΦΚ.

Τι αλλάζει για τους αγρότες

Δικαιούχοι του μέτρου είναι όσοι έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2025 ή το 2026 και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες.

Η βασική αλλαγή αφορά τον χρόνο χορήγησης της φορολογικής ελάφρυνσης. Αντί της επιστροφής του ΕΦΚ μετά την αγορά του καυσίμου, ο δικαιούχος θα επωφελείται από την απαλλαγή τη στιγμή του ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, η χρήση του ψηφιακού κουπονιού επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση των ποσοτήτων πετρελαίου που αγοράζει κάθε δικαιούχος, καθώς και του υπολοίπου που εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή του.

Το ψηφιακό κουπόνι θα ισχύει για πέντε ώρες από την έκδοσή του, ενώ κάθε παραγωγός θα διαθέτει συγκεκριμένο όριο λίτρων, βάσει των στοιχείων της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Για τους πρατηριούχους, η διαδικασία προβλέπει αυτοματοποιημένη επιστροφή του φόρου, με τα στοιχεία των συναλλαγών να επαληθεύονται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών και ο περιορισμός των πρόσθετων διοικητικών υποχρεώσεων.

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