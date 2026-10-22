Επίδομα 400 ευρώ: Τα κριτήρια και οι κατηγορίες δικαιούχων

Στα 400 ευρώ ανέρχεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται για το 2026 για συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με διεύρυνση των δικαιούχων. Η καταβολή αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα και, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς και συνταξιούχοι λόγω θανάτου από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον δεν λαμβάνουν δική τους σύνταξη γήρατος.

Δικαιούχοι είναι επίσης συνταξιούχοι αναπηρίας, συνταξιούχοι του Δημοσίου και στρατιωτικοί που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικών και άλλων επιδομάτων αναπηρίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία, συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100% υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά και εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους ή μέλος της οικογένειάς τους.Για τους συνταξιούχους γήρατος, βασικό κριτήριο είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, η ενίσχυση αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Εξαιρούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο, ακόμη κι αν έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης.

Ειδική πρόβλεψη ισχύει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από τα 60 έτη, εφόσον δεν εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος. Χωρίς ηλικιακό όριο προβλέπεται η ενίσχυση για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τις κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών που ορίζονται στη σχετική διάταξη. Η πίστωση των χρημάτων θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης.

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