Εισοδήματα από ενοίκια: Ποιοι κερδίζουν τριετή φοροαπαλλαγή και το 2027

Τρία χρόνια χωρίς φόρο για τα εισοδήματα από ενοίκια μπορούν να εξασφαλίσουν και το 2027 οι ιδιοκτήτες ακινήτωνπου θα αποφασίσουν να βγάλουν στην αγορά κλειστές κατοικίες ή να μετατρέψουν ακίνητα τύπου Airbnb σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Το φορολογικό μπόνους, το οποίο προβλέπει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που εισπράττονται επί 36 μήνες, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή ρύθμιση.

Ωστόσο, η απαλλαγή δεν χορηγείται χωρίς όρους. Για να κερδίσουν το φορολογικό όφελος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την επιφάνεια και την προηγούμενη χρήση του ακινήτου, τη διάρκεια της μίσθωσης και τη δήλωσή της στην Εφορία. Μάλιστα, όσοι επιστρέψουν το ακίνητό τους στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα στην τριετία κινδυνεύουν να χάσουν αναδρομικά το φορολογικό προνόμιο.

Η παράταση του μέτρου, με το οποίο επιχειρείται να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και να περιοριστούν οι πιέσεις στην αγορά των ενοικίων, προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα της ΔΕΘ το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Οι διατάξεις

Σύμφωνα με τη ρύθμιση:

1. Για τους 36 πρώτους μήνες, μετά τον μήνα κατά τον οποίο συνάπτεται σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης κατοικίας, δεν φορολογείται το εισόδημα του ιδιοκτήτη που προέρχεται από τα ενοίκια της μίσθωσης αυτής, εφόσον:

– Η κατοικία έχει εμβαδόν έως 120 τετραγωνικά μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή πέραν των δύο.

– Το εισόδημα από τα ενοίκια προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών που συνάπτεται μεταξύ της 8ης Σεπτεμβρίου 2024 και της 31ης Δεκεμβρίου 2027.

– Η εκμισθούμενη κατοικία:



* κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη από το έτος σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και, αν η μίσθωση έχει καταρτιστεί το 2024, κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο (έντυπο Ε2) ή δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο (έντυπα Ε1 και Ε2) ή

* κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης φορολογικό έτος έχει διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση και οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση.

– Ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο κατά το έτος της μίσθωσης και έως την έναρξη αυτής ή για το ίδιο διάστημα έχει υποβάλει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου.

2. Η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου με μακροχρόνια μίσθωση εντός του διαστήματος των τριών ετών.

3. Η απαλλαγή ισχύει και εφόσον το ακίνητο, μισθώνεται τουλάχιστον για έξι συνεχόμενους μήνες, άπαξ ή περισσότερες φορές, στις εξής κατηγορίες υπαλλήλων του δημοσίου τομέα:

– Σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

– Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

– Σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πότε χάνεται η ρύθμιση



Εφόσον το ακίνητο διατεθεί εντός των τριών ετών για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει αναδρομικά από το πρώτο έτος της μίσθωσης. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής της παρούσας παραγράφου αποδεικνύεται μόνο από εμπρόθεσμες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και φορολογίας εισοδήματος και, ειδικά ως προς τα έτη 2022 και 2023, από δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως την 5η.12.2024. Η προσαύξηση των τετραγωνικών μέτρων χορηγείται σύμφωνα με τα εξαρτώμενα τέκνα του μισθωτή κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.

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