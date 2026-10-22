Καταναλωτικά δάνεια με λίγα “κλικ”: Πάνω από 2 δισ. ευρώ δανείζονται οι Έλληνες

Όλο και περισσότεροι Έλληνες στρέφονται στις τράπεζες για να καλύψουν καθημερινές ανάγκες, να επισκευάσουν το σπίτι τους, να αγοράσουν αυτοκίνητο ή να αντιμετωπίσουν έκτακτα έξοδα.

Τα καταναλωτικά δάνεια επιστρέφουν δυναμικά, με τις τράπεζες να προσφέρουν πλέον χρηματοδότηση ακόμη και μέσα από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

Η καταναλωτική πίστη αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τα 2 δισ. ευρώ σε νέες δανειακές συμβάσεις, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Ωστόσο, παρά την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση, το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό, καθώς τα επιτόκια σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 10%.

Πόσα δάνεια παίρνουν οι Έλληνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι νέες συμβάσεις καταναλωτικών δανείων έφτασαν το 2025 τα 1,934 δισ. ευρώ, από 1,739 δισ. ευρώ το 2024 και 1,294 δισ. ευρώ το 2023. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026. Μόνο τον Ιούλιο υπογράφηκαν νέες συμβάσεις ύψους 221 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 8,778 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία τραπεζικών στελεχών, οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 έφτασαν τα 1,25 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7% σε σχέση με πέρυσι. Από αυτά, τα 411 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην αγορά αυτοκινήτων, ενώ περίπου 700 εκατ. ευρώ αφορούσαν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κυρίως για επισκευές κατοικιών, διακοπές και ιατρικές ανάγκες.

Δάνεια από το κινητό χωρίς επίσκεψη στην τράπεζα

Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν αναπτύξει ειδικά προϊόντα που επιτρέπουν στους πελάτες να ζητούν χρήματα ηλεκτρονικά, μέσω e-banking ή εφαρμογής στο κινητό.

Εθνική Τράπεζα: Το προσωπικό δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ» προσφέρει ποσά από 300 έως 6.000 ευρώ, με πλήρως ψηφιακή διαδικασία. Για μεγαλύτερες ανάγκες υπάρχει το «ΕΞΠΡΕΣ Plus», με χρηματοδότηση από 6.100 έως 20.000 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής από 12 έως 84 μήνες. Προβλέπονται εκπτώσεις επιτοκίου για πελάτες μισθοδοσίας.

Eurobank: Το «Fast Loan» προσφέρει από 300 έως 5.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από 6 έως 60 μήνες. Παράλληλα, διατίθενται προσωπικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις έως 30.000 ευρώ, καθώς και ειδικά προϊόντα για μισθωτούς και δημοσίους υπαλλήλους.

Alpha Bank: Το «myAlpha Quick Loan» παρέχει ηλεκτρονικά δάνεια από 500 έως 3.000 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο. Μέσω συνεργαζόμενων πλατφορμών, το ποσό μπορεί να φτάσει τις 5.000 ευρώ. Η τράπεζα διαθέτει επίσης το πρόγραμμα «Alpha Όλα σε 1», για συγκέντρωση υφιστάμενων οφειλών έως 150.000 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Το «Piraeus e-loan» προσφέρει χρηματοδότηση από 500 έως 15.000 ευρώ, με διάρκεια έως 84 μήνες. Επιπλέον, μέσω του «ev-loan», παρέχεται χρηματοδότηση από 1.500 έως 40.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Πόσο κοστίζει η μηνιαία δόση

Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να εξετάζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι το επιτόκιο και το συνολικό ποσό που θα επιστρέψουν στην τράπεζα. Τον Ιούλιο του 2026, το μέσο επιτόκιο των νέων καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας διαμορφώθηκε στο 10,51%, έναντι 9,94% στα τέλη του 2025.

Ενδεικτικά, με επιτόκιο 10,51% και σταθερές μηνιαίες δόσεις:

Για δάνειο 3.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 3 χρόνια, η μηνιαία δόση είναι περίπου 98 ευρώ.

Για δάνειο 5.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 5 χρόνια, η δόση φτάνει περίπου τα 107 ευρώ.

Για δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 5 χρόνια, η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 215 ευρώ.

Τα παραδείγματα δεν περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα φακέλου, ασφαλίσεις και άλλες χρεώσεις, που μπορεί να αυξήσουν το τελικό κόστος.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα

Η αγορά αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους δανεισμού. Στο εννεάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν 115.174 νέα επιβατικά αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 2,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά κανάλια αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Από τα καταναλωτικά δάνεια που εκταμιεύθηκαν στο εννεάμηνο, 320 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν μέσω e-banking και 400 εκατ. ευρώ μέσω τραπεζικών καταστημάτων. Τα υπόλοιπα αφορούσαν κυρίως χρηματοδοτήσεις μέσω συνεργαζόμενων εμπόρων και άλλες κατηγορίες δανείων.

Η αύξηση της καταναλωτικής πίστης συνοδεύεται από ανάκαμψη και στα στεγαστικά δάνεια, με νέες εκταμιεύσεις 2,185 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένες κατά 25,5%.

Για τα νοικοκυριά, πάντως, η δυνατότητα να αποκτήσουν γρήγορα πρόσβαση σε χρήματα δεν σημαίνει απαραίτητα και φθηνό δανεισμό. Πριν από οποιαδήποτε υπογραφή, χρειάζεται σύγκριση του συνολικού κόστους, των επιτοκίων και της μηνιαίας δόσης, ώστε ένα δάνειο για την κάλυψη μιας άμεσης ανάγκης να μη μετατραπεί σε μακροχρόνια οικονομική επιβάρυνση.

Πηγή: news247.gr

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