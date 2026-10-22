ΑΑΔΕ: «Ραβασάκια» σε 55.000 συνταξιούχους που …ξέχασαν να δηλώσουν τα αναδρομικά

Ειδοποιητήρια σε 55.000 συνταξιούχους που …ξέχασαν να δηλώσουν τα αναδρομικά συντάξεων που έλαβαν το 2020, στέλνει αυτές τις ημέρες η Εφορία.

Πρόκειται για τους συνταξιούχους που εντοπίστηκαν, έπειτα από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, να μην έχουν δηλώσει αναδρομικές αποδοχές, και οι υποθέσεις τους παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά το 2020, οι 761.000, δηλαδή το 87%, έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Για τους υπόλοιπους ο ελεγκτικός μηχανισμός προχώρησε σε διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει πρόσθετος φόρος. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι σχεδόν 55.000 φορολογούμενοι εμφανίζουν εκκρεμότητες με εκτιμώμενη φορολογική επιβάρυνση τουλάχιστον 100 ευρώ.

Η ανταπόκριση στα πρώτα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνει ότι περίπου τρεις στους δέκα φορολογούμενους που ειδοποιήθηκαν έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή της απαιτούμενης τροποποιητικής δήλωσης και στην καταβολή του φόρου. Για όσους εξακολουθούν να αγνοούν τις ειδοποιήσεις, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει νέο γύρο υπενθυμίσεων ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπόχρεους, προκειμένου να κλείσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά

Η υποβολή των τροποιητικών δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν το φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται τα εισοδήματα και όχι το έτος κατά το οποίο εισπράχθηκαν.

Ειδικότερα:

Ξεχωριστή δήλωση για κάθε έτος: Τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν. Για εισοδήματα του 2020 επιλέγεται το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή η δήλωση που υποβλήθηκε το 2021.

Ηλεκτρονική διαδικασία: Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή δηλώσεων εισοδήματος της ΑΑΔΕ, επιλέγουν «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Προσυμπληρωμένα ποσά: Τα αναδρομικά εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων του αρχικού εντύπου μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ποια ποσά αφορά: Η υποχρέωση δήλωσης καλύπτει αναδρομικές αποδοχές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και καθυστερημένες καταβολές μισθών, συντάξεων ή επιδομάτων.

Σε δόσεις

Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι για να αξιοποιήσει κάποιος τον μέγιστο αριθμό των 72 δόσεων θα πρέπει η συνολική οφειλή, μαζί με τους τόκους, να φτάνει τουλάχιστον τα 2.160 ευρώ. Για μικρότερες οφειλές, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται αναλόγως.

Πηγή: ERT

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