Ηράκλειο - Χάθηκαν στη "μετάφραση" και στα γκράφιτι: Τί έψαχναν οι οπαδοί της Λεβερκούζεν;

Ένα μάλλον ασυνήθιστο αλλά και ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με την οδική σήμανση στο κέντρο της πόλης περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά του Ηρακλείου, στην πολυσύχναστη Πλατεία Λιονταριών (Ελευθερίου Βενιζέλου).

Οπαδοί της γερμανικής Μπάγερ Λεβερκούζεν που βρέθηκαν χθες στο Ηράκλειο για τον αγώνα με τον ΟΦΗ σε πλήρη σύγχυση προσπαθώντας να προσανατολιστούν και να βρουν την πορεία τους.

Το πρόβλημα; Η κεντρική πινακίδα οδικής σήμανσης που θα έπρεπε να τους καθοδηγεί ήταν ολοκληρωτικά καλυμμένη με γκράφιτι και αυτοκόλλητα, με αποτέλεσμα το όνομα της οδού και η ένδειξη «Ηράκλειο» να έχουν «εξαφανιστεί» κάτω από στρώσεις μπογιάς.





Οι ξένοι επισκέπτες, κρατώντας τα κινητά τους τηλέφωνα ανά χείρας, σχημάτισαν μια μικρή ομάδα μπροστά από τη μουτζουρωμένη πινακίδα, προσπαθώντας μάταια να αποκρυπτογραφήσουν τα γράμματα πίσω από τις μουτζούρες για να καταλάβουν αν βρίσκονται στον σωστό δρόμο προς το λιμάνι.

Για την ιστορία, ο δρόμος που προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν οι Γερμανοί φίλαθλοι δεν είναι άλλος από την ιστορική οδό 25ης Αυγούστου, τον κεντρικό πεζόδρομο που συνδέει τα Λιοντάρια απευθείας με το Ενετικό Λιμάνι.

Το περιστατικό, αν και έληξε με χαμόγελα καθώς περαστικοί Ηρακλειώτες έσπευσαν αμέσως να δώσουν οδηγίες στους τουρίστες στα αγγλικά, φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα του βανδαλισμού των πινακίδων στις τουριστικές περιοχές της πόλης.

Η έλλειψη καθαρής σήμανσης σε ένα τόσο κομβικό σημείο αποδεικνύει πως μια μουτζουρωμένη πινακίδα αρκεί για να μετατρέψει μια απλή βόλτα σε… γρίφο για δυνατούς λύτες.

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