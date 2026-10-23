Τι θα φάμε σήμερα; Σούπα με πράσο και πατάτες

Υλικά



450 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους 1 εκατ.



1 μικρό κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους αντίστοιχου μεγέθους με τις πατάτες



50 γρ. βούτυρο



450 γρ. από τα λευκά μέρη του πράσου, κομμένα σε φέτες (κρατήστε τις πράσινες κορυφές για άλλη σούπα ή ζωμό)



850 ml ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών



140 ml κρέμα γάλακτος



125 ml πλήρες γάλα



Το λευκό μέρος από 1 πράσο, για το γαρνίρισμα



Ένα μικρό κομμάτι βούτυρο, για το σοτάρισμα του πράσου



Ψιλοκομμένο σχοινόπρασο



Αλάτι και μαύρο πιπέρι







Εκτέλεση



Λιώστε τα 50 γρ. βουτύρου σε μια κατσαρόλα και προσθέστε τις πατάτες, το κρεμμύδι και τα κομμένα πράσα. Ανακατέψτε καλά, ώστε τα λαχανικά να καλυφθούν ομοιόμορφα με το βούτυρο.



Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε ξανά. Καλύψτε τα λαχανικά με ένα κομμάτι λαδόκολλας, ώστε να συγκρατείται ο ατμός, και στη συνέχεια σκεπάστε την κατσαρόλα με το καπάκι της.



Μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.



Αφαιρέστε το καπάκι και τη λαδόκολλα και προσθέστε τα 850 ml ζωμού. Αφήστε το μείγμα να πάρει βράση και στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά, αφήνοντας τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτούν τα λαχανικά. Προσέξτε να μην τα παραβράσετε, ώστε να διατηρήσουν τη φρέσκια γεύση τους.



Πολτοποιήστε τη σούπα στο μπλέντερ, σε δόσεις αν χρειάζεται, μέχρι να αποκτήσει λεία και μεταξένια υφή. Δοκιμάστε και προσαρμόστε το αλάτι και το πιπέρι, αν χρειάζεται.



Μεταφέρετε τη σούπα σε μια καθαρή κατσαρόλα και προσθέστε τα τρία τέταρτα της ποσότητας της κρέμας γάλακτος, δηλαδή περίπου 105 ml, καθώς και τα 125 ml πλήρους γάλακτος. Ανακατέψτε καλά.



Για το γαρνίρισμα, ψιλοκόψτε το λευκό μέρος από το επιπλέον πράσο. Λιώστε ένα μικρό κομμάτι βουτύρου σε ένα τηγάνι και σοτάρετε το πράσο για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσει χωρίς να ροδίσει.



Ζεστάνετε ξανά τη σούπα σε χαμηλή φωτιά, αφήνοντάς τη να φτάσει σε ήπιο βρασμό. Αν είναι πιο πηχτή από όσο προτιμάτε, προσθέστε λίγο επιπλέον ζωμό μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή υφή.



Μοιράστε τη ζεστή σούπα σε μπολ. Περιχύστε κάθε μερίδα με την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος και προσθέστε λίγο από το βουτυρωμένο πράσο, ψιλοκομμένο σχοινόπρασο και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Σερβίρετε αμέσως.

Πηγή: newsbeast.gr

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