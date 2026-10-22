Γαλλία: Άνδρας πέθανε από ιό που δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ξανά σε ανθρώπους -Πρωτοφανές περιστατικό

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Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός άνδρα από ιό,ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί σε ανθρώπους ποτέ έως τώρα.

Ο ιός πλήττει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες αλλά η ασθένεια δεν είχε ποτέ εντοπιστεί σε ανθρώπους.

Το περιστατικό στην Λυών είναι το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα του ιού σε άνθρωπο όχι μόνο στη Γαλλία αλλά παγκοσμίως.

🔴ALERTE INFO La maladie n'avait jamais été identifiée chez l'être humain: un homme est mort à Lyon du virus Shamonda, qui circule chez les bovins https://t.co/8H92U83lqA https://t.co/IULeIG6I6P — BFM (@BFMTV) October 22, 2026





«Υποφέροντας από σοβαρή ανοσοκαταστολή», ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «για σοβαρή πάθηση» και πέθανε στις αρχές Οκτωβρίου, ανέφερε το γαλλικό Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

«Ο ιός Σαμόντα θεωρούνταν προηγουμένως μη μεταδοτικός στον άνθρωπο. Η μόλυνση με τον ιό σε αυτόν τον ασθενή αποτελεί επομένως την πρώτη τεκμηριωμένη και αναφερόμενη ανίχνευση του ιού σε ανθρώπους», τονίζει το υπουργείο.

Τον δάγκωσε μολυσμένη σκνίπα - «Κανένας κίνδυνος» για τον γενικό πληθυσμό

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το πιθανότερο σενάριο σε αυτό το στάδιο των ερευνών είναι η μόλυνσης του ασθενούς «από το δάγκωμα μιας σκνίπας τύπου Culicoides» στην ανατολική Γαλλία, περιοχή που ανέφερε κυκλοφορία του ιού σε ζώα την άνοιξη/καλοκαίρι του 2026.

«Παρά τις αρκετές δεκαετίες κυκλοφορίας του ιού Σαμόντα στην Αφρική και την Ασία, δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα ανθρώπινα κρούσματα. Πρόκειται επομένως για μια εξαιρετική περίπτωση που συμβαίνει σε έναν σοβαρά ανοσοκατεσταλμένο ασθενή», που νοσηλευόταν στη Λυών για σοβαρή ασθένεια και «ο οποίος πέθανε στις αρχές Οκτωβρίου», σύμφωνα με κοινή δήλωση των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας.

Αυτά τα μικρά έντομα που τσιμπούν είναι η πηγή εξάπλωσης του ιού Σαμόντα, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960, σε κτηνοτροφικές μονάδες.

«Το καλοκαίρι του 2026, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, σε κτηνοτροφικές μονάδες βοοειδών», σημείωσε το Υπουργείο Υγείας. «Τα βοοειδή θεωρούνται οι κύριοι ξενιστές μεταξύ των ζωικών ειδών που μπορούν να μολυνθούν. Σποραδικές περιπτώσεις μόλυνσης σε μικρά μηρυκαστικά και ιπποειδή εντοπίστηκαν επίσης αυτό το καλοκαίρι στη Γαλλία» ανέφερε η ανακοίνωση.

«Με βάση τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με αυτόν τον ιό, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένας κίνδυνος για την υγεία του γενικού πληθυσμού», αναφέρουν οι αρχές, επιχειρώντας να καθησυχάσουν τους πολίτες.

Τι είναι ο ιός Σαμόντα

Ο ιός Σαμόντα (Shamonda virus - SHAV) είναι ένας ζωονόσος RNA ιός που ανήκει στο γένος Orthobunyavirus και μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος αιμομυζητικών εντόμων, όπως οι σκνίπες του γένους Culicoides.

Ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έκτοτε, εντοπιζόταν σποραδικά σε ζώα στην Αφρική και την Ιαπωνία.

Στην Ευρώπη μμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κτηνοτροφικές μονάδες το καλοκαίρι του 2026 (αρχικά στη Γερμανία και στη συνέχεια σε Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία και Ιρλανδία), προκαλώντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές.

Συμπτώματα και επιπτώσεις στα ζώα

Ο ιός προσβάλλει κυρίως το ζωικό κεφάλαιο (βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και αλπακά) και προκαλεί συνήθως ήπια συμπτώματα, όπως ξαφνικό πυρετό, διάρροια, λήθαργο, μειωμένη όρεξη και απότομη μείωση της παραγωγής γάλακτος.

Εάν ένα ζώο μολυνθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο ιός μπορεί να προκαλέσει αποβολές, θνησιγένεια ή σοβαρές συγγενείς δυσπλασίες (στον εγκέφαλο και τις αρθρώσεις) των νεογνών.

Κίνδυνος για τον άνθρωπο

Οι αρχές δημόσιας υγείας τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε αυτό το στάδιο.

Η περίπτωση στη Γαλλία αφορούσε άτομο με σοβαρό υποκείμενο νόσημα και εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αποκλειστικά μέσω των μολυσμένων εντόμων.

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