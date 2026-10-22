Λευκές τρίχες: Τι ισχύει τελικά με τον μύθο ότι θα βγουν περισσότερες αν τις τραβήξετε

Είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ατάκες που έχουμε ακούσει όλοι από τους γονείς ή τους κομμωτές μας: «Μην τραβάς τη λευκή τρίχα, γιατί στη θέση της θα βγουν δύο ή και τρεις άλλες!». Ο φόβος αυτός έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να ανέχονται τις πρώτες λευκές τρίχες ή να προσπαθούν να τις κρύψουν με διάφορους τρόπους, φοβούμενοι μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση. Πόση αλήθεια κρύβεται όμως πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό; Η δερματολογία και η επιστήμη της τριχολογίας δίνουν μια ξεκάθαρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση.

Τι συμβαίνει πραγματικά στο θύλακα της τρίχας;



Για να κατανοήσουμε γιατί ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί έναν απόλυτο μύθο, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το τριχωτό της κεφαλής. Κάθε τρίχα αναπτύσσεται μέσα από τον δικό της ανεξάρτητο θύλακα. Το χρώμα των μαλλιών καθορίζεται από τη μελανίνη, μια χρωστική που παράγεται από ειδικά κύτταρα, τα μελανοκύτταρα, τα οποία βρίσκονται στη βάση του θύλακα.

Όταν η παραγωγή μελανίνης μειώνεται ή σταματά εντελώς είτε λόγω ηλικίας, γονιδιακής προδιάθεσης, στρες είτε ορμονικών αλλαγών η νέα τρίχα που βγαίνει από τον συγκεκριμένο θύλακα είναι λευκή ή γκρίζα. Όταν τραβάτε μια λευκή τρίχα, αφαιρείτε απλώς το στέλεχος. Ο θύλακας παραμένει στη θέση του και, εφόσον δεν έχει καταστραφεί, θα παράγει ξανά μία και μόνο μία τρίχα, η οποία θα είναι επίσης λευκή, αφού τα μελανοκύτταρα του συγκεκριμένου θύλακα έχουν ήδη ατονήσει.





Από πού προήλθε ο μύθος της "πολλαπλάσιας" λευκής τρίχας;

Αν η επιστήμη διαψεύδει τον μύθο, γιατί παραμένει τόσο διαδεδομένος; Η απάντηση κρύβεται στη σύμπτωση και στην ανθρώπινη αντίληψη. Η εμφάνιση των λευκών μαλλιών δεν συμβαίνει απότομα σε μία μέρα, αλλά είναι μια σταδιακή διαδικασία.

Όταν παρατηρήσετε την πρώτη λευκή τρίχα και την τραβήξετε, το πιθανότερο είναι ότι οι γειτονικοί θύλακες βρίσκονται ήδη στη διαδικασία να χάσουν τη μελανίνη τους. Μέχρι να ξαναβγεί η τρίχα που τραβήξατε, δίπλα της ενδέχεται να έχουν εμφανιστεί νέες λευκές τρίχες. Αυτό οδηγεί στη λανθασμένη εντύπωση ότι το τράβηγμα «προκάλεσε» την αύξησή τους, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για τη φυσική εξέλιξη της γήρανσης ή της γενετικής σας καταβολής.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι όταν τραβάτε τις τρίχες

Παρόλο που το τράβηγμα δεν θα αυξήσει τον αριθμό των λευκών τριχών, οι δερματολόγοι συνιστούν αυστηρά να αποφεύγετε αυτή τη συνήθεια για άλλους, πολύ πιο ουσιαστικούς λόγους:

Μόνιμη αραίωση: Αν τραβάτε επανειλημμένα τρίχες από το ίδιο σημείο, ο θύλακας μπορεί να υποστεί ουλοποίηση και να σταματήσει εντελώς να παράγει νέα τρίχα, οδηγώντας σε τοπική αραίωση.



Κίνδυνος φλεγμονής: Η αφαίρεση της τρίχας αφήνει ένα μικρό ανοιχτό κανάλι στο δέρμα, το οποίο μπορεί να επιμολυνθεί από βακτήρια, προκαλώντας θυλακίτιδα ή φλεγμονή.

Πώς να διαχειριστείτε τις πρώτες λευκές τρίχες



Αν οι πρώτες λευκές τρίχες σας ενοχλούν, η επιστημονικά ενδεδειγμένη λύση δεν είναι το τράβηγμα. Αντί γι' αυτό, μπορείτε να τις κόβετε προσεκτικά με ένα μικρό ψαλιδάκι κοντά στη ρίζα τους, ώστε να μην βλάψετε τον θύλακα. Εναλλακτικά, μπορείτε να καταφύγετε σε τοπικές βαφές, ημιμόνιμα χρωμοσαμπουάν ή να αγκαλιάσετε τη φυσική αλλαγή των μαλλιών σας, που αποτελεί απόλυτα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής.

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