Αυτά είναι τα δύο συστατικά που υπόσχονται να μακρύνουν τα μαλλιά σου χωρίς να τα κόψεις

Αυτό είναι ένα ερώτημα που επανέρχεται συχνά στο μυαλό μας. Και ενώ έχουμε μάθει να περιμένουμε μήνες για να αποκτήσουμε το μήκος που θέλουμε, να αποφεύγουμε το κούρεμα και να επενδύουμε σε μάσκες και θεραπείες, η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Γιατί η τρίχα δεν «μεγαλώνει» από τις άκρες της. Η ανάπτυξή της ξεκινά από τη ρίζα, εκεί όπου βρίσκεται ο τριχοθύλακας.

Κάπως έτσι, δύο συστατικά έχουν αρχίσει να τραβούν το ενδιαφέρον μας στη φροντίδα των μαλλιών: Η κινίνη και η αδενοσίνη. Με διαφορετικό ρόλο το καθένα, αλλά με κοινό στόχο τη φροντίδα της τρίχας από το σημείο όπου ξεκινά, αποτελούν ένα ενδιαφέρον δίδυμο για όσες θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των μαλλιών τους και να τα διατηρήσουν δυνατά όσο αποκτούν περισσότερο μήκος.

Κινίνη: Η… ρίζα της υπόθεσης



Ξεκινώντας με την κινίνη, λοιπόν, θα λέγαμε πως δεν είναι ένα καινούργιο συστατικό που εμφανίστηκε ξαφνικά στο beauty radar μας. Αντίθετα, έχει μακρά παρουσία στη φροντίδα των μαλλιών και έχει συνδεθεί με την περιποίηση των πιο αδύναμων μαλλιών και της ρίζας, καθώς και με συνθέσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της τρίχας.

Η λογική πίσω από τη χρήση της είναι αρκετά απλή: Αν θέλουμε τα μαλλιά μας να αποκτήσουν περισσότερο μήκος, πρέπει πρώτα να φροντίσουμε το σημείο από όπου ξεκινούν. Η κινίνη, λοιπόν, αποτελεί ένα συστατικό που χρησιμοποιείται σε στοχευμένες συνθέσεις με στόχο να ενισχύσει τη ρίζα και να υποστηρίξει τον κύκλο ζωής της τρίχας.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να μακραίνουν τα μαλλιά μας, αλλά και να μπορούν να διατηρούν τη δύναμή τους σε όλη αυτή τη διαδρομή. Άλλωστε, το να αποκτήσουμε περισσότερο μήκος έχει μικρή σημασία αν οι τρίχες σπάνε εύκολα πριν προλάβουμε να το ευχαριστηθούμε.

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Αδενοσίνη: Η ώθηση που χρειάζεται η ανάπτυξη



Αν η κινίνη έχει συνδεθεί με την ενδυνάμωση και τη φροντίδα της ρίζας, η αδενοσίνη έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο puzzle. Πρόκειται για ένα μόριο που υπάρχει φυσικά στον οργανισμό και συμμετέχει σε σημαντικές κυτταρικές διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και αξιοποιείται πλέον και σε στοχευμένες συνθέσεις περιποίησης.

Στην περιποίηση των μαλλιών, η αδενοσίνη χρησιμοποιείται σε στοχευμένες συνθέσεις που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης της τρίχας. Με άλλα λόγια, έρχεται να συμπληρώσει τη φροντίδα της ρίζας, εστιάζοντας στον ίδιο τον κύκλο ανάπτυξης των μαλλιών.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον του συνδυασμού της με την κινίνη. Μπορεί να μην έχουν τον ίδιο ρόλο, καθώς η κινίνη συνδέεται με την ενδυνάμωση και τη φροντίδα της ρίζας, ενώ η αδενοσίνη με την υποστήριξη της ανάπτυξης της τρίχας, όμως, μαζί, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης για όσες θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στο scalp και στη φυσική ανάπτυξη των μαλλιών τους.

Για αρκετό καιρό, όταν μιλούσαμε για μακριά μαλλιά, το ενδιαφέρον μας σταματούσε σχεδόν πάντα στις άκρες. Serum για την ψαλίδα, μάσκες για επανόρθωση, συχνά κουρέματα για να διατηρούνται υγιείς. Σήμερα, όμως, η φροντίδα μετακινείται λίγο πιο ψηλά -στη ρίζα. Και ακριβώς εδώ έρχεται ο συνδυασμός κινίνης και αδενοσίνης, που συναντάμε πλέον και σε εξειδικευμένες ρουτίνες για την ανάπτυξη των μαλλιών. Γιατί αν το επόμενο hair goal μας είναι τα πιο μακριά μαλλιά, ίσως τελικά πρέπει να κοιτάξουμε λιγότερο τις άκρες και περισσότερο τη… ρίζα.

Πηγή: queen.gr

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