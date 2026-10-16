Ξεκινά το τουρνουά Μίνι μπάσκετ από το Δήμο Ηρακλείου

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ξεκινά το Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με τη συνεργασία της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ-ΟΤΑ και της ΕΚΑΣΚ στο Κλειστό Γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού.

Το Τουρνουά στο οποίο λαμβάνουν μέρος 13 Σύλλογοι με 39 ομάδες και 700 αθλητές και αθλήτριες ηλικίας από 9 έως 12 ετών στοχεύει στην άθληση, την ψυχαγωγία, την χαρά και το παιχνίδι. Τα παιχνίδια θα διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού με τα πρώτα παιχνίδια στις 17 & 18 Οκτωβρίου και με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 5η Δεκεμβρίου. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με την παρουσία κριτών και διαιτητών, και με την εθελοντική συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ηρακλείου.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Γιάννης Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την διεξαγωγή του Τουρνουά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει το Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ 2026 από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με την ΕΚΑΣ και την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου. Στόχος μας είναι τα παιδιά να αθλούνται, να παίζουν μπάσκετ, να βρίσκονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλες και όλους που συμβάλλουν στην διεξαγωγή του Τουρνουά».