Δήμος Ηρακλείου: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές από την κακοκαιρία – Υπογράφηκαν οι πρώτες 6 αποφάσεις

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε το μεσημέρι της Παρασκευής 16/10, τις πρώτες έξι (6) αποφάσεις για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από την κακοκαιρία του Οκτωβρίου και κυμαίνονται από 1.800 έως 3.600 ευρώ, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 15.060 ευρώ.

Οι αποφάσεις αυτές αποστέλλονται άμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εκταμιευθούν τα ποσά το συντομότερο δυνατό. Ο Δήμος Ηρακλείου κινήθηκε άμεσα, επιταχύνοντας τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με στόχο την οικονομική ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων συνδημοτών μας στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για φυσικές καταστροφές πραγματοποιείται από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση το ισχύον μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο, οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν:



• 600 ευρώ ανά νοικοκυριό, όταν έχει πληγεί η κύρια κατοικία, για την κάλυψη πρώτων αναγκών.



• Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες.



• Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες οικογένειες στις οποίες περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία.



• Οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για απλές επισκευαστικές εργασίες ή για αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας κατοικίας.



• Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξαιτίας τραυματισμού κατά τη φυσική καταστροφή.

Πώς διεκπεραιώνεται η διαδικασία

1. Υποβολή & Έλεγχος: Ο Δήμος Ηρακλείου παραλαμβάνει τις αιτήσεις των πληγέντων, προχωρά στην προβλεπόμενη καταγραφή, ελέγχει τα δικαιολογητικά και προσδιορίζει τους δικαιούχους καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.



2. Αίτημα Επιχορήγησης: Στη συνέχεια, υποβάλλεται το σχετικό αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.



3. Καταβολή: Μετά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο, πραγματοποιείται άμεσα η καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης

Οι πληγέντες πολίτες μπορούν να προμηθευτούν το επίσημο έντυπο «Αίτηση Δικαιούχου» για οικονομική ενίσχυση από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στην ενότητα «Πρότυπα Έντυπα». Στην ίδια ενότητα είναι διαθέσιμες οι υπεύθυνες δηλώσεις για συνιδιοκτησία και εξουσιοδότηση, καθώς και τα λοιπά σχετικά έγγραφα.



Η αίτηση και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι προσβάσιμες στον ψηφιακό σύνδεσμο του Δήμου: «Επιδόματα πληγέντων για φυσικές καταστροφές – Δήμος Ηρακλείου».

Συμμετοχή των Κοινωνικών Υπηρεσιών



Παράλληλα με τη διοικητική διαδικασία, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ενεργοποιήσει τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του στις πληγείσες περιοχές για την άμεση, έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.



Η συνδρομή των Κοινωνικών Υπηρεσιών επικεντρώνεται:



• Στην ενημέρωση των πληγέντων για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης.



• Στην παροχή βασικών πληροφοριών για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά.



• Στην καθοδήγηση των πολιτών προς το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.



• Στην υποστήριξη ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, μοναχικών ατόμων ή πολιτών με δυσκολίες πρόσβασης.



• Στον εντοπισμό περιπτώσεων που απαιτούν περαιτέρω κοινωνική παρέμβαση ή ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά ενημερωτικός και υποστηρικτικός. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η διοικητική επεξεργασία των αιτήσεων παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου.

Πληροφορίες & Επικοινωνία



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται:



• Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου Δήμου Ηρακλείου



• Διεύθυνση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου, 71303 Ηράκλειο



• Τηλέφωνο: 2810 009357



• Email: [email protected]

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