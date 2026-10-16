Η πρώιμη έκθεση στη νικοτίνη μπορεί να συνδέεται με αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα

Η έκθεση στη νικοτίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση προκάλεσε μακροχρόνιες αλλαγές στα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και στο αναπτυσσόμενο ανοσοποιητικό σύστημα ποντικών, σύμφωνα με μελέτη. Σε αυτές τις αλλαγές περιλαμβάνεται πιο επιζήμια απόκριση όταν τα ζώα μολύνονται από τον ιό της γρίπης αργότερα στη ζωή τους.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ των ΗΠΑ, εξέθεσε έγκυα ποντίκια στη νικοτίνη, προκειμένου να διερευνήσει τις επιπτώσεις της περιγεννητικής έκθεσης στο αιμοποιητικό σύστημα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι απόγονοι που είχαν εκτεθεί στη νικοτίνη διέθεταν λιγότερα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, που παράγουν τα ώριμα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση των απειλών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αλλαγές στα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα μέσα σε αυτά τα κύτταρα.

Αυτές οι μεταβολές παρέμειναν και κατά την ενήλικη ζωή των ποντικών, παρότι η έκθεση στη νικοτίνη είχε σταματήσει λίγο μετά τη γέννησή τους. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Stem Cell Reports».

Οι επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα ήταν σε μεγάλο βαθμό αόρατες υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τα ποντίκια που είχαν εκτεθεί στη νικοτίνη εμφάνιζαν φυσιολογικό αριθμό ανοσοκυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, στους πνεύμονές τους υπήρχαν λιγότερα μακροφάγα, κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που αποτελούν μία από τις πρώτες γραμμές άμυνας του οργανισμού απέναντι στα παθογόνα. Όταν τα ποντίκια μολύνθηκαν αργότερα από τον ιό της γρίπης, το ανοσοποιητικό σύστημά τους αντέδρασε με εντονότερη φλεγμονή και αυξημένη μετακίνηση ανοσοκυττάρων προς τους πνεύμονες. Αυτή η υπερβολικά έντονη αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα σοβαρότερες βλάβες στον πνευμονικό ιστό και μεγαλύτερη απώλεια σωματικού βάρους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα μελετών σε ποντίκια δεν μπορούν απαραίτητα να μεταφερθούν άμεσα στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την έκθεση στη νικοτίνη κατά την εγκυμοσύνη και τα πρώτα στάδια της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μέσω προϊόντων όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης.

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