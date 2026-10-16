ΠΑΡ.16 Οκτ 2026 19:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

ΔΕΥΑΗ: Επείγουσες εργασίες στη δεξαμενή το Σάββατο – Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε τρεις περιοχές του Ηρακλείου

ΔΕΥΑΗ ΕΡΓΑ
clock 17:41 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, το Σάββατο 17/10 θα πραγματοποιηθούν επείγουσες επισκευαστικές εργασίες στην Δεξαμενή Δ6 για τις οποίες απαιτείται γενική διακοπή από τις 08:00 μέχρι και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. 

Ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις Μεσαμπελιές, στην Ηλιούπολη και στο Κορακοβούνι. 

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δευαη Έργα διακοπή υδροδότησης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis