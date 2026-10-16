ΔΕΥΑΗ: Επείγουσες εργασίες στη δεξαμενή το Σάββατο – Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε τρεις περιοχές του Ηρακλείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, το Σάββατο 17/10 θα πραγματοποιηθούν επείγουσες επισκευαστικές εργασίες στην Δεξαμενή Δ6 για τις οποίες απαιτείται γενική διακοπή από τις 08:00 μέχρι και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.



Ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις Μεσαμπελιές, στην Ηλιούπολη και στο Κορακοβούνι.



Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

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