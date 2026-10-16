"Ελευθέριος Βενιζέλος": Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω προβλήματος στην Ιταλία

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Ιταλία καταγράφονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στο κεντρικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, το πρόβλημα δεν συνδέεται με κυβερνοεπίθεση ή άλλη κακόβουλη ενέργεια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι επιπτώσεις είναι αισθητές και στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις από και προς την Ιταλία, ενώ έχουν αναφερθεί τουλάχιστον τρεις ακυρώσεις πτήσεων από ιταλικά αεροδρόμια.

Ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Τι γίνεται στην Ιταλία



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η βλάβη εντοπίζεται στο κύριο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων ραντάρ της Ιταλίας. Για τη μεταφορά των απαραίτητων πληροφοριών προς τα κέντρα ελέγχου χρησιμοποιείται εφεδρικό δορυφορικό σύστημα.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε μείωση κατά 50% της χωρητικότητας των πτήσεων ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Το πρόβλημα επηρεάζει τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις, καθώς οι πτήσεις από την Ιταλία καθυστερούν να ξεκινήσουν, με αποτέλεσμα να μετατίθενται και οι ώρες άφιξής τους στην Αθήνα.

Επηρεάζονται πτήσεις προς άλλους προορισμούς



Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις πτήσεις με προορισμό την Ιταλία. Καθυστερήσεις ενδέχεται να σημειωθούν και σε αεροσκάφη που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο, ακόμη κι αν κατευθύνονται προς άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η αποκατάσταση του προβλήματος δεν αναμενόταν πριν από τις 16:00, ενώ η εξέλιξη της κατάστασης παρέμενε δυναμική.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν από ή προς την Ιταλία, καθώς και όσοι έχουν πτήσεις που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο, καλούνται να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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