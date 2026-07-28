Εγκλωβισμένοι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ατελείωτες ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις

Χωρίς τέλος συνεχίζεται η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και τις αφίξεις των πτήσεων τείνουν πλέον να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Η ραγδαία αύξηση της επιβατικής κίνησης έχει επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα, εφόσον οι δυνατότητες διαχείρισης της κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο παραμένουν περιορισμένες και, παρά τις καταβαλλόμενες προσπάθειες, το ζήτημα δεν έχει καταστεί δυνατόν να αντιμετωπιστεί επαρκώς.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει αλυσιδωτά το συνολικό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη ροή των ταξιδιωτών και στην εύρυθμη λειτουργία του αερολιμένα.

Εκτός προγράμματος οι απογειώσεις – Αναμονή έως και δύο ώρες

Η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στις πτήσεις του απογεύματος, όπου κατά το διάστημα από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ δεν πραγματοποιήθηκε καμία αναχώρηση στην προγραμματισμένη της ώρα. Στις ευνοϊκότερες των περιπτώσεων η απόκλιση ανήλθε στα 15 λεπτά, ωστόσο η πλειονότητα των αεροσκαφών απογειώθηκε με καθυστέρηση μίας ώρας.

Σε ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως στην πτήση με προορισμό τη Χάιφα που ήταν προγραμματισμένη για τις 18:05, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν έως τις 19:52 προκειμένου να απογειωθούν.

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Ντόμινο καθυστερήσεων στις αφίξεις και συνωστισμός στις αίθουσες

Παρόμοια είναι η εικόνα που καταγράφεται και στον τομέα των αφίξεων, καθώς τα αεροσκάφη που αναχωρούν εκπρόθεσμα από την Αθήνα επιστρέφουν αντίστοιχα εκτός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Η απορρύθμιση αυτή στη ροή των δρομολογίων έχει ως αποτέλεσμα να επικρατεί το αδιαχώρητο στις αίθουσες αναχωρήσεων, με εκατοντάδες επιβάτες να συνωστίζονται περιμένοντας την επιβίβασή τους.

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